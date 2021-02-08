由日本ASKISS發行的「婚活」系列親密社交戀愛手遊《農園婚友社》，今（8）日正式啟動在台灣的雙平台預註冊活動，並同步公開遊戲特色，供玩家深入了解，遊戲預計今年3月初雙平台上市，邀請玩家進入《農園婚友社》世界，展開一趟甜蜜之旅。

在日本迎來6周年的《農園婚友社》是一款體驗真實戀愛且同時享受休閒農園的手機遊戲。令人小鹿亂撞的甜蜜戀愛及悠閒療癒的農園生活，讓玩家可以盡情體驗真實戀愛的怦然心動。

打造獨一無二的專屬農園

玩家可以在遊戲內的農園種植蔬菜、水果、鮮花等農作物，除了通過銷售賺取金錢之外，也可依照自己喜好佈置農園提高農園等級，培養農作物累積財富！為拓展交友圈，玩家可透過談天交流與各式各樣的人成為好友，並藉由幫忙或送禮提升好感度！

打造獨一無二的專屬農園。(圖/遊戲公司提供)

提供超過5萬種服裝配件 自由裝扮

《農園婚友社》提供超過5萬多種豐富服裝配件，讓玩家任意搭配，精心打扮自己，最重要的是還能贈送給心儀對象，慢慢提升好感度，當提升到一定好感度，就可以向對方求婚，體驗幸福美滿的婚姻生活。與心愛的人結婚後，還能擁有屬於兩人的農園，夫妻需要齊心協力共同經營，而在《農園婚友社》戀愛是不分性別的。

超過5萬多種服裝配件。(圖/遊戲公司提供)

提升好感度向心儀對象求婚！(圖/遊戲公司提供)

全數玩家加贈豪華特典！

《農園婚友社》雙平台預註冊活動即日起正式開跑，只要參加活動即可領取限定好禮。而官方粉絲團按讚數及預先註冊活動如達指定數量，還可以獲得全服獎勵！

全數玩家加贈豪華特典！(圖/遊戲公司提供)

(科技)