農曆過年要到了，許多公司紛紛發年終獎金給員工，一名男網友日前領到6個月年終約27萬元，而女友看他年終那麼大一包，竟要男網友表示心意，包給她爸媽一人1萬2千元，讓男網友聽了傻眼「又沒結婚為什麼要包？」貼文曝光後更引起網友熱議，「你女友臉皮真是比牆厚」、「叫她也包1萬2給你爸媽啊」。

這名男網友6日在臉書「靠北女友」表示，這幾天剛發年終獎金，六個月27萬元，結果女友看到原PO的年終後，竟獅子大開口要原PO包紅包給她爸媽一人1萬2千元，而且還要由女友轉交以表示心意，讓原PO覺得不合理，「送保健食品就好了，包什麼紅包？」立刻拒絕女友要求，兩人也因此大吵一架。

原PO表示，他與女友又沒結婚，為何要包1萬2紅包？而且他還要包給父母一人12萬當作每個月的孝親費，錢都快不夠用了，根本沒餘裕包紅包給女友爸媽，直呼女友真的很奇怪。

對此，網友們紛紛留言：「又是一個拿男友錢給自己父母的人」、「真的不太恰當，送禮就可以了」、「沒結婚包紅包感覺很奇怪」、「沒結婚這女的很敢開口」、「表示心意是該讓你自己直接給她父母而不是轉交，這是拐著彎要跟你拿不用還的錢」。

還有人好奇，原PO究竟是什麼行業年終可以領到27萬？就有網友回應「應該科技或金融業，最近一堆人曬年終，目前看到最高的是50幾萬的」、「車行也可以呦」、「昨天看到有人領58萬」、「我是賣二手汽車的，年終是自選一台30萬上下的二手車」。

(中時新聞網)