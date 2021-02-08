民進黨團去年在立法院強力通過萊豬案，綠委林淑芬、劉建國、江永昌等3人跑票，黨團決定停權3年並送交黨中央裁處。民進黨中評會今天討論此案，中評會主委康裕成會後表示，由於程序問題加上當事人都未到場，今天沒有結論，將請黨團重新發文，年後再來處理。

林淑芬等人去年未依民進黨黨團決議投票，黨團決定停權3年，裁罰3萬元，並依「黨團組織規程」送交中央黨部當作提名參考，民進黨中常會將此案交付中評會處理。

針對有人質疑「一罪不兩罰」，中評會主委康裕成表示，之前黨團大會處理的是針對其「黨團」權利部分予以停權3年的處份；中評會將處理的是此3人「黨員」權利的部分，沒有一罪二罰的問題。在移送程序上，以過去案例而言基本上包含立法院黨團、中常會、中執會均有移送權。

身為中評委的新北市議員張志豪在開會前，替3位立委請命，認為3位立委若被開除或停權3年不等的命運，對一生為黨征戰的立委而言無異是宣判了政治死刑，呼籲「請給3位跑票立委有改進機會和空間」。

另一中評委立委林宜瑾則表示，3人破壞政黨團結，但若要停權3年，他們2024年將無法代表民進黨參加選舉，民進黨恐會丟掉這3席立委；若停權2年，「某人」可能就不能選縣長了，必須權衡大局不能單純用違紀來看。但因3人是累犯，該如何處置讓他們下次不再犯，應該是一個比較周全的方式。

劉建國被雲林地方視為民進黨未來雲林縣長最可能的接班人，黨內人士表示，若是民進黨中評會確認停權，無論是2年還是3年，都將對立委甚至縣市長選舉造成嚴重影響，畢竟劉建國在雲林山線地區長期的經營獲得地方極大好評，林淑芬和江永昌在地方上的實力也很難取代。

(中時 )