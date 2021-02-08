末日大規模遷徙 #庇護城​ 影片搶先看📺

由網易遊戲製作、龍邑遊戲代理的開放世界·末日生存手遊《明日之後》的「庇護城決戰」玩法2月8日正式打響，這是遊戲推出的首個大型跨服賽季玩法。無縫大地圖中的七大庇護城等待玩家自由探索，2月8日至2月10日，每天展開一輪淘汰賽，為所在伺服器爭奪勝利的榮譽！

全球下載量近2億的《明日之後》打造了一個危機四伏的開放世界，擁有真實的四季變化、兇猛的感染者以及惡劣的生存環境。玩家需要借助一切可利用的資源，攜手其他倖存者，努力生存下去！憑藉對末日的生動演繹，《明日之後》被評選為 Google Play 2019 最具競爭力的手遊！

【七大庇護城，共衛人類文明】

廣闊的無縫大地圖中，共有七座庇護城，分別是：夏爾鎮庇護城、雪原庇護城、熾熱庇護城、黃沙庇護城、風暴庇護城、曠野庇護城、荒沼庇護城。其中夏爾鎮庇護城由超級夏爾鎮爭霸賽的冠軍接管；雪原庇護城則由貿易聯盟管理，全體玩家均可選擇搬遷至雪原庇護城，享受庇護城獨特的風光和特產物資。而餘下的五大庇護城，則需要通過激烈的角逐，選出擁有強大武力的營地進駐，以保護人類的文明。

【精英營地出擊，為伺服器爭得榮譽】

從夏爾鎮超級爭霸賽勝出的16個營地中，將選出10個接受決戰庇護城邀請函的營地，進入最終的跨服決戰。最多4個伺服器分為1個戰區，每個戰區中的40個營地決出5座庇護城的管理者。即每個庇護城最多由8個營地爭奪。（實際戰區分配會根據伺服器戰力水準做靈活調整）

2月8日至2月10日，每天展開一輪淘汰賽，分別為8進4、4進2、2進1。最終獲勝的營地，即可佔領所在的庇護城。

《明日之後》首個大型跨服賽季玩法今日上線！

【做好基建戰備，迎接最終決戰】

在3天的淘汰賽中，對陣的兩個營地將分別佔據副本地圖的兩邊，並通過擊殺對方玩家、佔領對方據點等方式獲取作戰積分，作戰積分先達到一定分數的營地立即獲勝。

每天11:00整，世界boss刷新，全服玩家可以前往擊殺世界boss。擊殺世界boss用時最短的前4名的伺服器，將為代表本服參與庇護城決戰的營地，在對戰中贏得直升機載具，幫助營地在對戰中佔據更有利的位置。

在12:00~19:30的準備階段，參賽的營地可以進入對戰副本，開始在自己的佔領區域內消耗建築積分進行基建。20:00，最終決戰正式打響。雙方需要全力進攻，以獲得更高的作戰積分。擊殺對方玩家，或破壞對方基地控制臺均可獲得作戰積分。同時，地圖內共有14個佔領點共玩家前往佔領，系統會每分鐘根據雙方當前佔領的佔領點數量給予作戰積分。佔領點隨時可能易主，參賽玩家需要時刻戒備。比賽進行到一定階段，會刷新額外作戰積分獲取機會。

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【佔領庇護城，守衛人類同伴】

經過3輪淘汰賽，五大庇護城佔領者誕生。佔領者可以將營地搬遷至庇護城中，每座庇護城均有不同的風景、特產物資、和專屬的營地榮譽。

純潔的雪山、神秘的沼澤、舒適的海島......庇護城所在地區的獨特風景會令玩家的營地煥然一新。NPC們也會換上與季節和風景相符服裝，給玩家全新的體驗。除此之外，每座庇護城都有獨特的地標建築。熾熱庇護城中有記載了人類勇敢抵抗自然災害歷史的功勳碑；荒沼庇護城中佇立著神秘的天使神像，還有海島庇護城的涼棚、黃沙庇護城的沙堡、雪原庇護城的樹屋......此外，七大庇護城依據其所在的天氣和地貌，均有特色的植物和生物產出。雪原庇護城中可以採集珍貴的松茸，也會遇到悠閒的犛牛；黃沙庇護城中則可以採集綠洲邊的草莓，但同時也要小心沙狐出沒……相信會給玩家的營地生活帶來全新的體驗！

更多《明日之後》庇護城的秘密，等待玩家們探索。跨服探索末日世界，為保衛人類家園而戰！

(科技)