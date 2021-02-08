趙少康。（黃福其攝）

中廣董事長趙少康重返國民黨之後，今天接受中國時報專訪，談到他將爭取代表國民黨參選2024年總統，若有其他人競爭，就透過初選公平競爭。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，在執政黨將國家方向帶向低迷混沌的艱難時刻，樂見更多同志勇於為國家前景與方向展現積極態度，在公平競爭與君子之爭中，展現國民黨爭取重返執政，提升國家競爭力，弭平反民主亂象的企圖心。

趙少康後來接受媒體聯訪說，他就是要爭取參加總統初選機制；他現在沒有資格選主席，因為黨中央說要有入黨一年的資格；但是按照規定，他有資格參加國民黨總統提名初選；所以就黨主席而言，能不能選不知道，但總統提名就可以參加初選，這兩者不是二選一。他要爭取參選總統的事，事先沒跟任何人討論，韓國瑜也不知道，雖然不一定會爭取得到，但他有資格爭取，很多人都有資格，小時候作文寫人生的目標就是「要做蔣總統」，他認為很多人都想過，不只是他，這沒什麼。

至於是否覺得朱立倫、侯友宜是對手？超前部署是為了卡朱？趙少康說，他不知道，他們到現在也沒公開講；現在誰也卡不了誰，要選的還是會選，這沒有差別，未來他會一連串提出政策，包括兩岸，可能第一個就提兩岸政策，若不選，提政策幹嘛？他不是為了選主席而提出make taiwan great again。

趙少康也說，他只是宣布意願，跟三中案無關，是認為民進黨執政太爛，蔡英文做得不好，這是他自己的決定，他認為他有機會，也有很多的想法，想讓台灣更好、更偉大，就爭取機會。他沒有跟任何人商量，事後也不會跟馬英九或人討論，這是他自己的決定，不想讓任何人為難，現在時間也還早，八字沒一撇；至於黨內有意的人都是強勁的對手，都很厲害，他覺得很好，強手多是好事，不看好自己就不要出來，良性競爭是好事。

趙少康也說，現在沒想到「副手」問題，他也不會跳過初選就直接參選，初選輸了也不會退黨，哪有初選輸就退黨，這麼沒有風度，願賭服輸，參加就要遵守遊戲規則。

至於辦公室何時成立？趙少康說，已經在找了，人也在找，請大家推薦，只要是人才，不管哪個陣營都歡迎，過年後再說。至於找誰加入團隊？已經有想法，他從議員、立委一路走來，有很多學者專家時常諮詢，他不可能一個人懂這麼多，還有網路小編也要，沈富雄這兩天要跟他吃飯，面授機宜，講很多治國理念。

至於參選的民意累積是否足夠？趙少康說，所以要早講，因為還有三年，有很多觀念不是一講就懂，這次為什麼跟其他人不同，沒有位置就早點講，慢慢去累積、教育，跟民眾討論這需要一點時間。

趙少康說，「雖然表態後有可能成為箭靶」，但最怕是不討論，而不是怕罵，美國有句選舉名言「不管講我好，講我壞，只要把我名字拼對就好，罵我我也不在乎。」

至於是否能發揮母雞帶小雞？趙少康說，應該可以吧！他上次選台北市，帶了多少市議員起來；他離開新黨是 21個立委、46個國代，還有很多議員，所以每個人有每個人的方法。他就是實話實說，不僅希望跟韓國瑜結盟，也希望跟江啟臣、朱立倫、馬英九、王金平結盟，選舉總是多多益善，助力越多越好，廣結善緣，政治是爭取最大多數人的最大幸福，選舉是爭取最大多數人的最大支持。他認為江啟臣若要參選總統，目前看起來勝算不是那麼高，但經過三年努力，也許有改變也不一定。

媒體詢問，黨內有反彈聲浪，稱趙少康出來是破壞國民黨團結？趙少康反問，黨主席是他要就有的嗎？黨主席是要選的，只要按照制度，誰出來就出來，這跟破壞團結有什麼關係？講這樣話的人才不知道什麼叫團結，大家公平競爭，選不上就支持選上的人，不讓有資格的人選才是假團結。不准他選，他就不選，而且這不是江啟臣能決定，而是中常會，他尊重中常會，他先取得資格再來討論要不要選，他也不排除選總統，但不排除不表示一定要，若爭取不到也就沒有了。

媒體詢問這輩子是否不會再退黨？趙說「這輩子太遠了。」

(中時 )