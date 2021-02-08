每到過年，家家戶戶都會在除夕當天換上新的春聯，不同種類的春聯都有各自的規則和禁忌，像是許多人都聽過「福」字需要「倒著貼」，但你知道其實在某些地方把福字倒過來貼，是會把福氣給趕跑的嗎？而且貼福字的時間和順序也都非常重要！

▍福字需要倒貼的地方／情況

1. 水缸、垃圾箱

因為水缸和垃圾箱裡的東西過一段時間後就必須倒掉，為了避免也把家裡的福氣給倒出去，所以才會將福字倒貼。

2. 櫃子

而家裡的櫃子主要功能是存放物品，在上面倒貼福字的話，就象徵著福氣會一直進到家裡、櫃子裡。

3. 有災難事故需要轉運

一年內家中有人亡故，或有災難發生，像是車禍、火災等情況，就可以透過倒貼福字來轉運。

▍大門上的福字必須正貼

大門是一家迎福、納福的入口，所以大門上的福字必須正貼，象徵著福氣臨門的意涵，如果倒貼的話就代表把福氣倒在門外，那這個福字可就白貼了！另外，大門的福字最好選擇稍微大一點的，並貼在門的正中間。

而家裡其他房間門的福字則可以倒貼，因為不管怎麼倒，福氣都會倒在家裡。

▍貼福字的時間和順序

貼福字最好的時間點是在除夕的早上6點到中午12點，而且順序應該是由外向裡貼，先貼抬頭福、再貼門福，最後才貼倒福，意味著一年的福氣都要從外面流進家中。

(中時新聞網)