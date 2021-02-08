新冠病毒在全球造成第二波大流行，台灣繼贈送口罩援助友邦之後，精心研發的快篩試劑也寫下佳績。台灣奈米碳素公司所生產的TCNT冠病毒快篩試劑，短短15分鐘就可找出可能感染者，目前已外銷哥倫比亞，加拿大、馬來西亞、非洲等地，客戶反應甚佳，堪稱新一代的台灣之光。

台灣奈米碳素董事長蔡群賢表示，過往快篩試劑至少需要1年的時間研發，該公司去年7月投入，獲得國防部預防醫學研究所與國家衛生研究院授權，承接病毒抗體原料、製程參數，因而縮短研發流程。

抗原快篩有別於政府單位的核酸檢測，不需動用儀器設備，判讀方式跟驗孕試劑一樣簡單使用，適合運用於防疫第一線，特別是境外移入或防治社區交叉感染的擴大篩檢。

TCNT快篩試劑只要從上呼吸道採檢體，混合檢測液，再滴入試劑中，就能找出感染病毒的患者，並透過手機判讀及追蹤，可以管理社區感染的風險。

產品通過預醫所測試，靈敏度、專一性等各項要求，均符合標準，目前已獲得歐盟CE認證，國內則與2家醫院合作，待臨床測試完成，並獲食藥署核准，即可在台灣上市。將來即使疫苗普及後，醫院更需要快篩以分類來院病人的病情資訊。

目前竹科耗資近億元打造的全新GMP工廠已啟用，相關抗原快篩自動化生產系統每月產能達60萬劑，並即將完成全新一代核酸檢測PCR測試劑每月可以生產1000萬劑。下一階段鎖定徵求行銷代理，開發歐美市場，繼續為全球防疫貢獻心力。

(中時新聞網)