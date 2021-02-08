台南市議會國民黨團8日指出，台北市、桃園市過年7天都停收路邊停車費，身為6都之一的台南卻僅停收4天，籲請市長黃偉哲不要與市民計較這小利。市府交通局回應說，往年台南地區年初四、五的遊客最多，收費能提高停車格位使用效率，因此參考鄰近高雄、屏東的做法，今年從春節除夕至年初三路邊停車暫停收費。

國民黨團書記長李中岑及議員王家貞、蔡淑惠、尤榮智、許至椿、蔡育輝、洪玉鳳共同舉行「搶錢嗎？台南市路邊停車只休四天』記者會。

藍營指出，不少議員都接到民眾陳情，指台南市路邊停車只有4天不收費，但往年不是年假放幾天，路邊停車就休幾天，今年為何要向市民搶錢呢？高雄市的平日路邊停車收費時間，從去年11月起就縮短2個小時，但台南還是維持早8晚10，台南人的小確幸在哪裡？

藍營還說，因為疫情的關係，大型活動都停辦，大家也不敢往北部跑，既然留在台南的時間變多，7天年假不收費，對市民來說也是小確幸，不要計較這種小利，過年期間遊子回鄉，加上外地遊客到台南過年，刺激消費，帶動商機，這才是市府要計較的大利。

交通局局長王銘德認為，春節假期期間，除本地鄉親回鄉團聚外，外縣市前來遊玩的遊客也多。據統計，台南市連假住房率超過8成，停車需求大增，為提升提升路邊停車格位周轉率，需配套實施停車收費措施，以公平合理分配有限的停車資源，如此將更利市民及遊客，新春期間在市區各處觀覽景點、享用美食、選購商品，暢行大台南。

交通局還強調，依《台南市公有停車場收費及管理自治條例》規定，並參照內政部訂定的紀念日及節日實施辦法，農曆除夕放假1日、春節放假3日，台南市從農曆春節除夕至初三公有路邊停車場都暫停收費；另外，鄰近直轄市台中市暫停收費5日（除夕至初四），至於高雄市、屏東縣也暫停收費4日（除夕至初三）。

(中時 )