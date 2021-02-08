戴姆勒集團(Daimler)在其賓士柴油車召回案件中遭到挫敗，廢氣排放陷於加重的壓力中，控訴的律師在周日指出，已經看到未來執行賠償的樂觀預期。

戴姆勒在對聯邦汽車運輸局(KBA)的柴油車召回案件中提出異議，而當局幾乎駁回了該汽車製造商所有要求。KBA先前認定賓士柴油車中使用了不被允許的廢氣技術，因此要求召回。

受影響的賓士柴油車在歐盟境內約有140萬輛受影響，其中德國境內約有60萬輛受影響。戴姆勒已經召回了相關車輛，但是也準備提出上訴；採取法律手段和上訴是可能的，但是至今為止，行政當局KBA的裁決仍是有效的。

另外律師Goldenstein也指出，其為成千上萬名賓士車主提出賠償的要求，勝算已經大增。KBA當局在上周五稍晚駁回了戴姆勒所有要求，KBA指出，製造商商說明的理由仍有缺失；賓士柴油車使用了非法技術，讓車輛在受檢試期間的氮氧化合物濃度保持在標準之下。

戴姆勒的召回行動已經導致數十億歐元的損失，車主買家和投資人的控訴，可能會造成進一步損失。

在2020年9月，一群投資人對戴姆勒提出多起控告，指公司太晚告知該柴油醜聞的成本，而讓投資人對戴姆勒當時過高的股進行投資。戴姆勒認為這些控告毫無根據。

(時報資訊)