《山海有妖獸》攜手甜美女神林明禎 遊戲合作宣傳影片大公開

由瑞緹整合行銷代理的山海經妖獸卡牌RPG手遊《山海有妖獸》，率先推出Android版本，iOS玩家用戶則可通過夜神模擬器、雷電模擬器、BlueStacks搶先體驗遊戲。為歡慶遊戲正式上線，官方今（8）日釋出試煉玩法、遊戲代言人「林明禎」宣傳影片及多項開服慶祝活動，邀請玩家一同暢遊全新山海世界！

公開試煉玩法 挑戰闖關拿獎勵

《山海有妖獸》提供多元特色玩法系統，玩家可自由選擇6種「試煉」玩法提升戰力，包括每日修行、太古神跡、凶獸來襲、修羅試煉、妖王殿及九重天劫。不同試煉模式都能讓玩家獲得不一樣的特殊收益。其中「修羅試煉」是可以讓玩家自由組隊挑戰副本，順利完成可獲得強力法寶。「妖王殿」是玩家選擇4隻最強異獸進行挑戰，成功擊敗將會掉落大量道具。而最有趣玩法非「九重天劫」莫屬，設置多重難關，玩家需透過重要提示才能達成三星通關，獲得滿星獎勵。

開局免費30抽 5星妖獸送不停

《山海有妖獸》是一款山海經題材妖獸策略卡牌的手機遊戲，玩家通過簡單關卡，即可獲得免費30連抽，每次連抽必得5星限定妖獸。遊戲內超過100隻山海經妖獸，精美立繪搭配動人的語音特效，讓玩家感受酣暢淋漓的戰鬥體驗。開服初期，還有限時爆率助玩家闖蕩山海，趕緊下載領取專屬30連抽！

開局立馬送免費30抽

歡應遊戲上線 多項開服及MyCard活動同步開跑

為慶祝遊戲正式上線，官方準備多項開服活動，玩家每日登入就能領取5星妖獸「應龍」、「嫦娥」等豐厚獎勵。而玩家首次完成單筆儲值指定額度或任意儲值，即可獲得雙倍仙玉、5星妖獸「靈鯤」。每日累計儲值還加碼送5星妖獸及多種遊戲虛寶，好禮送不停。此外，《山海有妖獸》與MyCard即日起合作推出為期一個月優惠活動，只要於四大超商任意儲值或指定儲值金額，都可獲得加碼豪禮！

開服禮包來襲

《山海有妖獸》與MyCard合作送好康

《山海有妖獸》由甜美女神「林明禎」傾情代言，遊戲內傳奇妖獸應有盡有，搭配放置玩法，暢快戰鬥停不下來，這麼酣暢淋漓的山海經卡牌對戰遊戲體驗，千萬不要錯過！

(科技)