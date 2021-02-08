前美女主播林書煒和作家蔡詩萍結婚18年，育有一名寶貝女兒蔡中泠，今年高一的蔡中泠不僅遺傳到媽媽的優良基因，還十分擅長書法，是不少網友心中的星二代女神，日前她到青鳥書店揮毫寫春聯義賣，大秀書法才華，連媽媽林書煒都到場助陣，也透露寶貝女兒目前對演藝圈沒有興趣。

林書煒過去就曾曬過女兒美照，還稱自己是「幸福媽咪」，當時她曝光女兒參加學校舞會的照片，蔡中泠站在夫妻倆中堅，身穿一襲黑色貼身禮服，一頭成熟的中分大波浪，看起來十分時尚高冷，林書煒也在文內寫道，「老蔡老林去接小姐回家時深深覺得女孩兒長太快了！捨不得」。

林書煒十分為女兒驕傲。(圖/翻攝自林書煒臉書)

蔡中泠(左)和好友一起參加書法義賣活動。(圖/翻攝自林書煒臉書)

林書煒6日再度發文，興奮地分享女兒第一次公益賣春聯大成功，「太謝謝今天所有在市集現場給兩位美少女鼓勵的朋友們，有朋友已傳來把春聯掛起的照片，給美少女們很大的鼓勵！」同時發布多張女兒的氣質美照，只見蔡中泠身穿白色短版上衣和黑色百褶裙，露出一雙白皙修長的美腿，臉上帶著羞澀的微笑，就足以讓網友暴動。

蔡中泠是書法美少女，才貌雙全。(圖/翻攝自蔡詩萍臉書)

蔡中泠的精緻外貌遺傳到媽媽。(圖/翻攝自蔡中泠IG)

網友們也紛紛直呼，「泠泠和書煒一樣，美麗、善良，又有才氣」、「中泠太美，美到我老公問她是不是要出道」、「美人美字」、「不得了～才藝雙全」、「太美的女兒」、「多才多藝氣質美少女，太棒了」、「中泠太優秀了，好棒！」、「人美、心美、字美！」

(中時新聞網)