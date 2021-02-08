譚松韻主演《錦衣之下》。（中視提供）

譚松韻主演《錦衣之下》。（中視提供）

任嘉倫、譚松韻主演《錦衣之下》。（中視提供）

中視2月17日起晚間8點播出由大陸人氣演員任嘉倫及譚松韻主演的古裝劇《錦衣之下》，女主角譚松韻以《錦衣之下》、《以家人之名》人氣高漲，甚至榮獲華鼎獎肯定。她某次接受媒體專訪時提到，覺得自己的個性，百分之60是「袁今夏」，百分之40的「李尖尖」，但無論像哪個角色其實都很討喜。譚松韻挾著高人氣，片約不斷，年初傳出她與林更新將出演職場劇《請叫我總監》，俊男美女組合也極受期待。

該劇故事雖以古代錦衣衛辦懸案為背景，但男女主角之間的微糖愛情更引人入坑，尤其任嘉倫的一雙電眼更被網友說是「偷心賊」。譚松韻回憶裡頭最甜的一句台詞，正是任嘉倫飾演的陸繹說「我能容忍別人將我踩在腳下，卻不能容忍別人傷妳分毫」，戲外譚松韻在感情上是被動型，如果有喜歡的人，會先確定對方是否也喜歡自己，對感情著實木訥。至於喜歡什麼類型？她形容是「半顏控」，因為不知道什麼叫帥，反倒覺得人的魅力更重要。

譚松韻當初接到《錦衣之下》劇本時，便一集一集看到完全停不下來，特別是辦案的劇情，裡頭有很多專業的術語，是屬於半白話文，為此她還特地去查字典，了解字要怎麼念，自己看到欲罷不能，就想催後面的劇本，實在太想知道結局，更是很想進組去演，為了充分融入角色，劇本至少看了5次以上。她私下原本就喜歡看推理懸疑劇，確定接演《錦衣之下》後，還把之前看過的劇再看一遍，仔細看別人怎麼演，只是心態不是普通觀眾，而是改以如果身為其中一員又會怎麼反應。

嬌小的譚松韻，演《錦衣之下》六扇門小捕快，辦案時也是要拿刀、槍比劃，吃力的武打戲沒有少，身為女主角，她的靈動大眼更是特色，即使女扮男裝，也是秀麗出眾，整部戲讓她有很大的發揮。

譚松韻透露第一次拍戲是在15歲，至今她仍一直以新人姿態，面對每一部自己的作品，保持最初的那份熱情和新鮮感。與她合演《錦心似玉》的鍾漢良，聊到譚松韻都說她長得小小的，卻很有能量，有著能感染別人的陽光笑容。

(中時 )