遊戲橘子旗下市佔第一射擊遊戲《CSO絕對武力》今(8)日推出2021年度的史詩年槍「梵天聖翼．迦樓羅」，除了延續「史詩年槍」的強悍攻擊力更有華麗特效，將帶給玩家更震撼的視覺享受！武器升級的同時，遊戲中的敵人也變強了，【災厄之章】隨著劇情推進，將出現新的「菁英怪物」，通關難度提高。此外，《CSO絕對武力》在新的一年以全新面貌登場！不僅找來金曲新人「莫宰羊」聯手打造全新主題曲，更推出全新形象網頁、專屬IG濾鏡，而由《CSO絕對武力》遊戲營運人員經營的Podcast頻道，也將在新的一年於持續更新，為粉絲透露更多遊戲業的趣事！

2021史詩年槍問世、前所未見的華麗特效登場！

依照12年來的傳統，《CSO絕對武力》將在每年初推出一款具突破性的當年度史詩年槍，2021年全新史詩年槍「梵天聖翼．迦樓羅」也在本次改版後正式問世。這是王牌角色天使「卡拉爾」為淨化邪惡而準備的決戰兵器，在外型設計時加入了耀眼的金、白色紋路。

「梵天聖翼．迦樓羅」集範圍控場、持續輸出、瞬間爆發能力於一體，是《CSO絕對武力》有史以來最全面的史詩級武器。除了常規攻擊模式不負「史詩年槍」之名外，它的兩種專屬攻擊模式，更是在殺傷力和視覺上都將刷新玩家感受。

第一種專屬攻擊模式「淨化之翼」，在進行攻擊時會生成巨大的金色翅膀，並且這個華麗的特效會全程伴隨玩家身後，可對周圍敵人造成強力僵直和持續性燃燒傷害；而第二種攻擊技能為「淨化之光」，可將能量一次聚集，釋放高機率一擊必殺的超級光炮。

《CSO絕對武力》「梵天聖翼．迦樓羅」淨化之翼。(圖/遊戲公司提供)

《CSO絕對武力》「梵天聖翼．迦樓羅」淨化之光。(圖/遊戲公司提供)

新年新氣象！《CSO絕對武力》新春大改版！回饋滿滿推出！

除推出史詩年槍，為慶祝新春大改版，官方也推出四大回饋活動，玩家不要錯過這個領回饋的好機會！

《CSO絕對武力》新春大改版。(圖/遊戲公司提供)

※消費「史詩解碼器」，不限金額，就有機會抽中iPhone 12；另外將送出500樂豆點，共300位名額。

※消費史詩解碼器或遊玩殭屍Ｚ或是殭屍Ｒ都有機會獲得光之碎片，光之碎片可以用於光之商店，不僅可兌換神級武器，用碎片兌換特定商品還能獲得最高70%的碎片返還。

※熱門活動【黑市】登場，玩家可用紅利點數交易多種絕版武器

※新手老手回鍋，都可以獲得神武與VIP券。

全新主題曲、新形象網頁、專屬IG濾鏡、全新Podcast節目同步推出！

《CSO絕對武力》在新的一年將持續追求創新，為強化這份勇於突破自我的形象，官方特地找來同樣勇於突破，並以多元的饒舌風格獲得《金曲新人獎》提名的「莫宰羊」打造全新主題曲「絕對武力」。

同樣身為愛好此遊戲的莫宰羊開心的表示：「日後進入遊戲就能聽到自己的創作，真的是非常的興奮，迫不及待要開戰了！」在創作主題曲時，莫宰羊融入了他一貫強烈的風格，同時也將進入遊戲裡的人生哲學反映在歌詞當中，今日改版更新後，「絕對武力」將在遊戲內的遊戲大廳進行全球首播！

《CSO絕對武力》莫宰羊打造全新主題曲「絕對武力。(圖/遊戲公司提供)

伴隨改版，結合經典的殭屍、武器等元素的全新形象網頁也正式上線；同時，為了多方面的融入玩家生活，官方更特地用CSO經典台詞製作專屬的IG濾鏡！只要在IG搜尋@cso_tw即可在濾鏡版面點擊使用，使用濾鏡並tag @cso_tw，還能抽500樂豆點！活動詳情，請見官方公告。

此外，《CSO絕對武力》營運團隊經營的Podcast頻道，以敞開心胸、只說真心話的風格，吸引不少粉絲收聽，新的一年，營運團隊仍持續在雙週四上新節目，和粉絲真心交陪。

【災厄之章】全新BOSS現身！

在本次改版中，《CSO絕對武力》經典模式【災厄之章】，也推出全新地圖「追蹤：交錯的足跡」，在最新劇情中：

離開恐懼之間的麻生亞子，發現自己的身體會不定期隱隱作痛。在不久後的某一天，卡爾突然收到來自麻里子的消息。麻里子聽聞麻生亞子的狀況後，建議麻生亞子到雷克斯實驗室來治療她的身體。卡爾和麻生亞子到了實驗室後發現，等著迎接他們的不是麻里子，而是一個看似曾經被攻擊過的毀損的實驗室，而他們必須在這個廢墟中尋找殘存的線索。

在新地圖中，凡是選擇普通或更高難度的關卡，地圖將隨機出現全新的「菁英怪物」，「菁英怪物」比「普通怪物」具有更強的屬性以及10種隨機技能，隨著關卡難度增高，「菁英怪物」也會變得更加強大。

本次也加入全新「組件」系統，只要順利擊敗「菁英怪物」，將在通關後獲得「組件」來強化戰鬥能力：召喚分身攻擊、附加濺射傷害等等，超過20種組件讓玩家創造屬於自己的專屬玩法！詳情請持續鎖定《CSO絕對武力》官方相關消息。

(科技)