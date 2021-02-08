日本男星三浦春馬在2020年7月才被發現在家輕生，送醫搶救後仍宣告不治，享年30歲，未料三浦春馬才過世半年，他的爸爸卻傳出在上月底猝逝的噩耗，享壽63歲，消息震驚各界。

三浦春馬才過世半年，他的爸爸卻傳出在1月底猝逝的噩耗，根據日媒《女性自身》報導，三浦春馬的爸爸已在今年1月去世，知情人士向日媒透露，三浦春馬的爸爸在1月15日還曾出現在常光顧的餐廳，之後就和外界失去聯絡，研判他到家後猝逝，就連他的友人也都是上月底才知道死訊。

三浦春馬爸爸的後事則是由哥哥、也就是三浦春馬的伯父負責打理，三浦春馬的伯父事後則向《女性自身》證實，三浦父親過世的消息，表示他當天從住處被發現緊急送醫，但最後仍宣告不治，享壽63歲。

由於三浦春馬原本和爸爸不熟，是直到近年，父親因心臟問題動手術，三浦春馬的父子關係才逐漸好轉，而三浦春馬的爸爸日前和日媒談到兒子時，他還情緒低落說兒子不會回來了「我只能在沒有春馬陪伴的日子裡活著」，字裡行間滿是失去兒子的痛苦。

由於三浦春馬的父母早已離婚，雙親還在他死後上演爭產大戰，甚至傳出三浦的遺體火化後被母親帶走，三浦媽媽把三浦春馬骨灰帶到哪裡，沒人知道，如今卻傳出三浦春馬的爸爸過世，也讓外界不勝唏噓。

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