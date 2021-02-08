雞排妹（鄭家純）大爆主持尾牙時，遭到廠商老闆、歌王翁立友聯合性騷，接連再抖曾國城故意撞胸，引發外界關注性騷擾相關議題。女星陳艾琳今（8日）透過社群網站發表看法，揭發演藝圈的陋習，驚吐：「這行業裡頭的哪幾位大哥私下約過哪些女生，真的對誰表露過什麼，甚至動過哪些手？大家真的以為我們沒有小本子嗎？」

雞排妹率先點燃砲火，先指控翁立友肢體、言語性騷，直闖男方記者會要求一個道歉但撲空，矛頭又指向曾國城，爆料他藉著擁抱撞擊胸部，深刻感受到胸部被擠壓的程度，網路形成兩派人馬，有人支持雞排妹也有人站在翁立友、曾國城那邊，吵得不可開交。看在陳艾琳眼裡頗受驚恐，坦言台灣言論雖然自由，還是有必要對一些言論和觀點做更明確的篩選。

陳艾琳表示某些前輩將黃色笑話、肢體碰觸歸類在娛樂大眾，在藝能界就是必須的，她認為新一代的拍片、podcast都是以自損為主，但傳統節目、尾牙、紅包場卻不是如此，「沒有人會問過我們意見，沒有人會跟我們討論，如果我們要對你做出這樣的效果可不可以？」

陳艾琳覺得演藝圈後輩無論性別，為了能好好發展、求曝光，在節目、尾牙或私下餐會，即便有任何不舒服都會選擇隱忍，甚至因為害怕或沒得選擇而說服自己沒發生過，她直言很少人會像自己一樣跟經紀公司反應，感嘆「演藝事業我可以因為各種個人立場放棄，但不是每個人都可以」。

雞排妹被性騷事件引起外界質疑真實性，以及背後是否有政治操作，陳艾琳認為都是改變產業文化和大環境的機會，絕非一分為二、互相瞎挺，講到這邊，她忍不住爆料：「說坦白，這行業裡頭的哪幾位大哥私下約過哪些女生，真的對誰表露過什麼，甚至動過哪些手？大家真的以為我們沒有小本子嗎？？而我也只是沒有以前衝動而已。」她向前輩們喊話：「勿仗著上對下的關係，將私人情慾牽拖效果，改變文化，還來的及！」

這幾天看新聞一直處於驚恐狀態 台灣言論很自由沒錯 但我想我們真的有必要對於一些言論和觀點 做出更明智的篩選 某些前輩認為 黃色笑話 黃腔 肢體碰觸開開玩笑... 由陳艾琳發佈於 2021年2月7日 星期日

女星黃沐妍（小豬）看完這篇文，有感而發地留言：「我就是會反應的那種，所以都會被討厭，還被k一拳過」讓其他網友紛紛好奇到底誰動粗？黃沐妍則回應是某個工作人員，「但過去了，雖然曾被某工作人員封殺過，但我不在意，我還是很努力的活到現在」最後表明個性直接太快留言，並不想多做文章。

(中時新聞網)