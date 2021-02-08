部立桃園醫院群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心今（8）日公布結案報告，完整揭露此院內感染的經過和處理方式。指揮官陳時中昨在疫情記者會感謝中央和地方的通力合作，也對第一線的醫護和防疫人員表達敬意。不過，精神科醫師沈政男認為，指揮中心漏掉感謝媒體、輿論、專家學者和各界的監督，他們其實幫防疫大網補了縫隙與漏洞。

沈政男昨在臉書上發文表示，他曾說過桃園不會有事，且桃醫群聚感染頂多傳三輪，而以R0值等於3來算，最多就是27例（桃醫累計20例）。此一事件至此算是告一段落了，指揮中心人員也總算鬆一口氣了。

沈政男說，其實本來就無須太緊張，因為過去一年的台灣防疫，已證明不要說鑽石公主號，就連敦睦艦隊那樣的群聚感染，R0值依然低到難以想像。相關人員可以好好回去休息了。也可以輕輕鬆鬆來看他的臉書了，不必看到他寫了什麼，就在那邊大驚小怪與過度反應了。

沈政男認為，指揮中心感謝了不少人，卻遺漏一點：應感謝媒體、輿論、專家學者以及各界的監督，幫防疫大網補了縫隙與漏洞。他還指出，這波防疫工作的最大教訓，就是不要把外界的批評與建議都當成惡意攻訐，好像人家都別有居心，而急著去封住人家的嘴巴，終究集思廣益才能為台灣找到最好的出路。

(中時新聞網)