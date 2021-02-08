馬來西亞病童子恒一家來台治病14個月即將返台，台中榮總醫療團隊特別為他舉辦慶生會。（馮惠宜攝）

曾經受血癌折磨，奄奄一息的子恒，如今已開學步。（馮惠宜攝）

全球疫情肆虐下，台灣醫療不僅抗疫勝出，更透過救助國際病患展現暖實力；馬來西亞癌症病童：子恒出生五個月即因血癌復發透過當地基金會兩天募得500萬元醫藥費，一家四口舉家來台經歷化療、臍帶血移植，歷時超過14個月終於戰勝病魔，期間更透過網路向馬國人傳遞永不放棄的正能量，3月即將返國的他們對台灣滿滿感恩。

「謝謝台中榮總醫護團隊給了我們希望！」子恒爸媽8日帶著他和6歲的哥哥一起出席院方為他們一家舉辦的慶生會，剛學步的子恒開心邁步秀出勇腳；媽媽坦言，治療期間關關難過關關過，曾收過20多張病危通知，但大家都沒有放棄。

子恒出生六周大即被診斷罹患急性淋巴性白血病（血癌），曾在當地醫院接受化療，可惜沒多久就復發，且院方也告知子恒和哥哥骨髓配對失敗，治癒無望，媽媽轉而向美國、新加坡醫院詢求協助卻遭拒，透過嫁來台灣的姐姐介紹以EMAIL連繫上台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮，經討論治療計畫，獲知療程費用後

，並在馬來西亞瑤池金母基金會協助下，48小時募得500多萬元，讓他們可以辭掉工作舉家來台讓孩子專心治療。

一家4口在2019年11月抵達台中，開始接受一連串的治療，黃芳亮表示，子恒罹患的是相當惡性的白血病，來台時白血球飆到正常人的百萬倍，院方一面為他做化療，一方面為他進行臍帶血配對，很難得配到白血球相容性完全吻合，並於2020年3月31日接受異體臍帶血幹細胞移植。

只是在移植後發生極危險的合併症「肝靜脈阻塞疾病」，出現嚴重的腹水、黃疸，經施打特效藥，以及連續一周天天抽腹水500CC才控制下病情；經過80天的移植住院，症狀緩解後改門診追蹤治療，持續6個月追蹤黃芳亮說，在分子生物學上確認已有沒殘留的癌細胞。

子恒一家即將在3月返國，院方特別準備蛋糕慶祝，14個月間他們不但對抗病魔，也幸運躲過新冠肺炎的疫情，媽媽直言，台灣的醫療讓他們安心、放心，一家在醫院附近居屋，鄰居們都很溫暖，讓他們永生難忘。

(中時 )