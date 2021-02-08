一名平日依靠拾荒回收維生的78歲盧姓老翁，日前因不堪冬陽曝曬又拖行大量資源回收物品，體力不支而路倒在苑裡鎮國道3號苗140線替代道路旁，經民眾發現，將老翁載至通霄警分局山脚派出所安置，員警將老翁先送醫包紮傷口，再載送老翁回租處，讓老翁感激不已。

山脚派出所長張景霖表示，6日下午13時許，一名住在北市的林姓女子與友人，前往國道3號苑裡交流道附近知名伴手禮食品店購物後，行經苗140線替代道路，發現盧姓老翁倒臥路旁，於是與友人合力將老翁載送交由山腳派出所警方處理。

據老翁向警方表示，他現租屋在苑裡鎮山柑里，但不知詳細地址，警方經使用人臉辨識系統，查出盧某設籍在苗栗縣西湖鄉二湖村，經連繫親友得知盧某未婚，平日以撿拾資源回收維生，並輾轉查到盧某租處地址。

由於因盧翁右脚大姆指有輕微撕裂傷，警方先行將老翁帶至附近診所就醫包紮，再以巡邏車載送老翁回租處，並商請義警弟兄開小貨車，協助將老翁撿拾的回收物載回租處。

因盧翁右脚大姆指有輕微撕裂傷，警方便先行將老翁帶至附近診所就醫包紮，再經由多方查詢其租屋地址後，以巡邏車載送老翁並商請義警弟兄開小貨車協助將老翁撿拾之回收物載回其租屋處。

(中時 )