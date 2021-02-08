游月說舞團不畏疫情努力尋找全國賽事參賽機會，7日在全國藝術大賽中，勇奪14金1銀佳績，8日上午舉辦慶功宴，舞團演出得獎舞碼。（謝瓊雲攝）

疫情嚴峻連帶使得許多全國性表演藝術類學生競賽取消，受影響的學生多達5000人，彰化員林游月說舞團仍然不放棄，努力尋找大型賽事參賽，展現集訓成果。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

游月說舞團舞蹈老師游月說（左）和員林市長游振雄，2人剛好都是今天生日，在舞團慶功宴上一起慶生，也欣喜員林在地的舞團孩子們勇奪佳績，是送他們最好的生日禮物。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

不畏疫情，努力參與競賽以賽代訓建立信心。彰化員林游月說舞團7日參與在台中屯區藝文中心辦理的2021全國藝術大賽，共勇奪14金1銀佳績，在多數大型賽事皆因疫情紛紛取消之際，這份殊榮更顯得得來不易。

游月說表示，舞團成立長達43年，因為新冠疫情關係影響，去年一整年已經有許多賽事取消、延期，日前當教育部再度宣布停辦學生表演藝術類全國競賽時，孩子們真的很失望，因此她更努力找尋競賽機會，盼讓外界看見舞團的努力與成長。

游月說指出，因為疫情嚴峻，去年和今年全國學生舞蹈比賽紛紛喊停取消也全盤打亂了往年密集集訓的期程進度與升學腳步，原本寒假開始後已經為了全國賽密集訓練2周，她在安慰鼓舞孩子們不要沮喪之餘，努力尋找比賽機會，當機立斷決定帶領舞團轉戰全國啦啦隊協會舉辦的全國賽。

這次賽事共拿下國中團體古典舞、國小團體古典舞、現代舞和民俗舞等4巷團體舞冠軍，其中靜修國小江婕筠更拿下國小公開組民俗舞、古典舞的雙料冠軍，總計14面金牌、1面銀牌。

員林市長游振雄、代表會主席賴東位，8日也專程出席慶功宴，欣賞舞團精湛的舞姿演出。游振雄肯定成員不因疫情氣餒，將寒假訓練的成果完美的展現在舞台上，也一補無法參加全國賽的遺憾；賴東位則透露，今天剛好是游振雄和游月說兩人的生日，這些金牌是送給兩人最好的生日禮物。

(中時 )