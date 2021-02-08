基隆市中正區中正公園櫻花盛開。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

今年基隆各地櫻花樹綻放狀況良好。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

今年基隆各地櫻花樹綻放狀況良好。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

春節將近，全台各地櫻花盛開，基隆市中正區中正公園、七堵瑪陵的櫻花也相繼盛開，吸引大批民眾前往觀賞，許多攝影愛好者也慕名而來，大家一致讚賞今年基隆因天氣晴朗、降雨日少，花況比去年更美。

基隆市2005年開始推廣種植櫻花樹，美化環境，近年在中正公園、瑪陵、泰安產業道路等地，都能看到樹枝上結了許多花苞，在氣候轉換時綻放，葉姓民眾表示，基隆只要不下雨、出大太陽就已經覺得很幸福了，能看到櫻花綻放身心裡都感到放鬆，她說，每逢過年都會和家人一同賞花，而今年在天鵝洞的櫻花開的比以往茂密，猶如身處在世外桃源。

天鵝洞以前是文人雅士的聚集地，有「台灣第一文學步道」之稱，近日有櫻花的襯托，更添加許多文藝氣息，讓喧囂的市區內，多了一處祕境，讓人能短暫遠離都市的煩惱；許多攝影愛好者乘興而來，紛紛架設相機大砲紀錄，其中一名專業人士指出，自己去年在台灣各地記錄櫻花盛開，綻放狀況不佳，而今年基隆天氣穩定，花況比去年好。

此外，七堵瑪陵的櫻花也不輸給市區，瑪東里長李文良指出，民眾只要開車走七安產業道路，從大武崙工業區到盛德農莊，約3公里路程，一旁都有櫻花樹，初估約100棵，分為2個品種，一種花期比較早、另一種較晚，目前初估能綻放到過年後。

產發處表示，基隆各單位種植的櫻花樹平均樹齡皆達5年以上，市府同仁每年10月會先施肥，讓櫻花有養分得以開花，今年除了施肥外，天氣狀況穩定，讓基隆各地櫻花樹綻放狀況良好。

(中時 )