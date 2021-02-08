一名網友在路上發現，公車廣告看板上誤將「唐豪悅」醫師的名字打成「唐悅豪」。(圖翻攝自路上觀察學院)

唐豪悅本人在社團回應名字被寫錯一事，高EQ反應被網友讚爆。(圖翻攝自路上觀察學院)

在路上時常可看到公車上的大型廣告，不過，一位眼尖的網友發現，皮膚科美女醫師的名字被打反，公車廣告上的姓名和醫師袍上的不同，「所以她到底叫唐悅豪還是唐豪悅？」沒想到貼文意外釣出本人回應，「觀察太入微了」、「也許我該來個藝名，改成唐悅豪」，醫師本人幽默回應，讓大批網友讚爆。

原PO昨(7日)在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，他在路上看到公車廣告，上頭印著皮膚科美女醫唐豪悅的照片做宣傳，不過他卻意外發現，醫師袍上所刺繡的名字，和一旁所印的不同，讓他好奇發問「所以她到底叫唐悅豪還是唐豪悅？」

照片發出後吸引逾5千網友按讚，更有不少網友揶揄，「廣告商要挫賽了」、「完蛋了，做排版的要被電到飛起來了」、「有沒有原本都沒事，直到被社團發現之後廣告商就GG的八卦」、「一三五唐悅豪看診 二四六唐豪悅看診」、「行銷公司尾款沒了」，還有網友推測，「這是另類的行銷手法」。

不過，意外的是，貼文竟釣出本人回應，「太觀察入微了，但我還沒捕獲這台公車，超想跑過去跟他拍一張照片的」、「也許我該來個藝名，改成唐悅豪」，本人高EQ回應，讓網友大讚，「連本人也在社團！快來朝聖」、「嚇死，竟然是本尊出現」。而對於名字被打錯一事，唐豪悅看起來一點都不生氣，更說「我喜歡用這種方式認識大家」。

(中時新聞網)