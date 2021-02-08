家住新莊蕭伯伯因長期從事馬達線圈工作，雙眼幾乎全盲，去年相依為命的母親過世，獨留他一人居住在年久失修的老厝，「新北工會行善團」接獲消息，4大理事長親自登忙拜訪協助修繕房屋裝設熱水器，讓蕭伯伯終於能夠度過溫暖的年。

新北市勞工局指出，蕭伯伯國中畢業就到馬達工廠當學徒，因長期從事纏繞馬達線圈的工作，使得雙眼視力受損，近乎全盲。

視力不佳的蕭伯伯與母親同住相依為命、互相扶持，去年蕭母過世後，蕭伯伯就一人獨居父母遺留的老舊祖厝，居家環境欠佳。

同樣位處新莊另一戶的江家，一家人擠身在老舊又漏水的2樓小公寓內，以往靠年邁的父親做水電維持生計，然而自從江爸幾個月前二度中風倒下後，江家頓失經濟支柱的依靠，江弟為中度智能障礙者，江姊因為要照顧病父與弱弟無法工作，一家三口僅靠民間的社福機構接濟度日。

勞工局接獲社會局通報，立即連繫「新北工會行善團」成員前往案家場勘與關切，廚具爐具裝置運送工會理事長廖永義，為蕭伯伯裝設全新的熱水器，蕭伯伯感動的說：「現在有了全新的熱水器及強制排氣系統，以後冬天洗澡不用再開窗又開門忍受寒風了！可以舒適安全的洗個熱水澡」。

電器裝修工會理事長林惠達也替蕭伯伯把室內損壞多時的燈管換新，又在浴室增設扶手，讓蕭伯伯的居家生活更安全、更明亮。

新北市果菜包裝運送工會理事長彭武雲得知江爸中風後，急需尿布及流質的營養補充品，親自帶著物資登門關懷慰問，江爸爸雖然不能言語，但滿滿感激的淚水已充滿眼眶。

此外江家姊弟也在鐘錶眼鏡工會專業的配鏡協助下，配得一副舒適的眼鏡，江姊姊拉著弟弟的手感激地向林鈺清理事長道謝，她說「之前因為經濟的關係，即使配的眼鏡不合適還是只能將就的戴著，造成弟弟嚴重的頭痛，現在有了工會的幫忙，我們終於可以安全的出門」。

勞工局長陳瑞嘉表示，「新北工會行善團」運用工會的本業職能與專業技術協助弱勢，從居家修繕、偏鄉弱勢學童與長者的驗光配鏡、糕餅製作捐贈，到老人共餐、公益表演、才藝教學、義剪、義診等公益服務，每年協助新北弱勢族群超過1萬人次，成立至今已邁入第10個年頭，一路走來非常感謝工會對行善的努力與堅持，未來也希望更多工會一起響應行善，讓新北市成為一個溫暖又幸福的都市。

(中時 )