《白貓Project》 X 《ROCKMAN X DiVE》 合作宣傳影片

日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》繁中版今(8日)開啟六周年慶合作活動，與CAPCOM經典IP《ROCKMAN X DiVE》展開聯名合作，於遊戲中推出三名主要角色人物與系列活動，艾克斯、傑洛和愛莉絲將現身於《白貓Projrct》世界中與冒險者搭乘飛行島到各大關卡，共同解決爆走機械事件！歡迎玩家前來共慶六周年挑戰活動，即有機會獲得萬顆寶石及★4角色！

劇情大綱

目前「深層紀錄檔」管理者偵測到某種電腦病毒正在《白貓Project》的世界迅速擴散，各地紛紛出現機械大爆走的情形，3名獵人程式緊急出動，來到白貓世界進行病毒排除！

在《白貓Project》世界中，《ROCKMAN X DiVE》艾克斯、傑洛、愛莉絲陸續來到遭受感染的區域，面對即將被格式化的重大危機，這3人將協力拯救「白貓Projrct」世界！

《白貓Project》X 《ROCKMAN X DiVE》角色介紹

第十七精銳部隊隊長 艾克斯

職業：弓兵

聲優：櫻井孝宏

屬性：光

介紹：「救援──開始！」 為了追蹤電腦病毒，而進入白貓Project世界的深層記錄檔。

《白貓Project》X 《ROCKMAN X DiVE》艾克斯

特A級非正規品獵人 傑洛

職業：劍士

聲優：置鮎 龍太郎

屬性：無

介紹：「你還是老樣子心軟啊，艾克斯。」這一切都是這個電腦世界，深層記錄檔的一部分。

《白貓Project》X 《ROCKMAN X DiVE》傑洛

仲裁部隊的操作員 愛莉絲

職業：魔導士

聲優：遠藤 綾

屬性：闇

介紹：「我有點擔心……」 使用水晶核心的話，就可以幫忙大家了。

《白貓Project》X 《ROCKMAN X DiVE》愛莉絲

登入六周年慶祝活動 挑戰萬顆寶石及免費抽★4角色

登入六周年慶祝活動 送超多獎勵

活動1 –六周年慶寶石抽選

2/9 16:00 ~2/21 15:59活動期間，每天登入可進行寶石抽選，挑戰最大獎10,000顆寶石。

活動2 –黃金凱旋JUMBO登場

2/9 16:00 ~3/9 15:59活動期間，每天登入可獲豐富獎勵，黃金凱旋JUMBO票券池，抽中★4機率大幅提升。

活動3–敲吧！巨大抽獎機

2/9 16:00 ~2/23 15:59活動期間，通關敲吧！巨大抽獎機可獲得凱旋JUMBO票券，收集抽獎機會符文，可兌換豐富獎勵。

活動4 –冒險家應援關卡

2/9 16:00 ~2/21 15:59活動期間，完成關卡獲得豐厚寶石、經驗值、金幣、魂石獎勵！每日有1次獎勵機會。

活動5 –縮時券贈禮關卡

2/9 16:00 ~2/16 15:59活動期間，完成任務可獲得縮時票券，使用縮時票券輕鬆升級建築。

活動6 –建築時間減半

2/9 16:00 ~2/23 15:59期間，島上的星狸貓活力加倍，建築花費的時間減半。

活動7 –每日登入獎勵

2/9 16:00 ~2/23 15:59活動期間，每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。

活動8 –武器合成大成功UP

2/9 16:00 ~2/23 15:59活動期間，進行「武器合成」成功機率提升，進行「技能變換」時，所需金幣減半。

活動9 –主線報酬1.5倍UP

2/9 16:00 ~2/23 15:59活動期間，主線任務獲得報酬加倍。

活動10 –協力曜日任務全開

2/9 16:00 ~2/23 15:59活動期間，曜日協力任務全解放，玩家可打任一任務。

更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。

(科技)