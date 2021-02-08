愉快的寒假到來，教育部國教署在網站上也特別提醒學生在享受愉快的假期之外，也需要提高對毒品的警覺性，寒假期間應保持規律且健康的生活作息。由中國科技大學與大誠高中聯合舉辦的「拒毒盃」籃球賽，今年即將邁向第三屆。永慶房屋身為「運動企業」的代表，今年第二年贊助比賽舉行，熱情響應地方運動賽事，以實際行動贊助校園籃球比賽，為喜愛籃球的學生提供一個切磋球技的舞台，並同時提倡無毒的健康生活，拒絕毒品危害校園。

20隊頂尖球籃球隊參賽 爭奪第一名寶座

第三屆「拒毒盃」籃球賽從2月3日開打至2月7日，2月4日下午的開幕式由中國科技大學學務長莊明哲、大誠高中校長張德宏及永慶房屋魏忠浩協理到場為學生們加油打氣，永慶房屋更是大力贊助比賽費用及物資。本屆共有20隊菁英隊伍報名參賽，並分為高中組及國中組進行。

在2月3日則由永慶房屋的文山超級霸籃球隊與大誠高中籃球隊進行友誼賽，雙方球員互尬球技，氣氛High到最高點，尖叫聲不斷！為比賽帶來不一樣的亮點，經過五天精采的角逐後，高中組最終由和平高中獲勝，國中組由立人國中獲勝。

大誠高中籃球隊與永慶的文山超級霸籃球隊進行友誼賽，雙方互尬球技。(圖/永慶房屋提供)

今年拒毒盃籃球賽共有20組優秀隊伍參賽。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋全力贊助地方賽事 力推團隊合作精神

永慶房屋魏忠浩協理表示：「永慶房屋提倡運動文化，公司內部每年都會舉辦三大運動賽事，包括籃球、羽球及壘球，鼓勵大家都能養成運動的好習慣，促進身心靈健康，對外則主動協助地區各項運動賽事，希望促進地方繁榮發展。像這次的校園籃球賽，有許多優秀隊伍報名參賽，賽況十分精彩，藉由運動培養學生們團隊合作的態度、積極奮鬥的精神進而提升自我認同感。」

大誠高中高從立教練分享到：「感謝永慶房屋從經費到物資都盡心盡力給予支援，今年是第二年贊助比賽，讓各隊教練及球員可以專心在比賽上，藉由比賽不僅可以與各隊切磋球技，還能讓球員從比賽中吸取經驗，學以致用，也期盼能透過比賽激勵學生們的向上心，對自己有更深切的期許。

大誠高中張德宏校長(圖右)感謝永慶房屋支持校園籃球賽事。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)