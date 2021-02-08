大陸疫情期間，山東濟寧市的任城監獄有超過200人感染，濟南市中級人民法院8日一審結果出爐，山東省監獄管理局前黨委委員、副局長王文傑等5人因「玩忽職守」，被判處有期徒刑一年半至兩年三個月。

據該法院審判，王文傑自2020年1月23日起，擔任全省監獄系統疫情防控處置工作領導小組副組長兼辦公室主任，但對監獄疫情防控工作的掌控不足、失察失職，對任城監獄上報的發燒個案未調查核實，導致疫情擴散蔓延，使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，判處有期徒刑1年。

任城監獄前黨委書記、監獄長劉葆善，亦被判玩忽職守罪成，判處有期徒刑2年3個月；任城監獄前黨委委員、副監獄長鄧體賀亦被判玩忽職守罪成，判處有期徒刑1年。

至於任城監獄工勤人員（駕駛員）戴光輝，法院以妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑1年，緩刑1年；任城監獄第五監區原教導員陳民華，法院以妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑1年半，緩刑2年。

(中時 )