台中市警察局第六分局民防西屯中隊前往位在大坑的十方啟智文教基金會附設十方啟能中心訪視，關懷弱勢族群溫馨過新年。

十方啟能中心多年來投入推動智能障礙青少年啟智教育及啟能訓練，培養提供使其有自力更生能力回歸社會，減輕家庭負擔和社會問題為目的，主要服務年齡0至6歲早期療育幼兒及18歲以上身心障礙、自閉症及多重障礙日托服務。

十方啟能中心主任游月菊表示，機構全年運作約需4000萬元經費，政府補助三成，另需社會各界募款七成，惟近年由於受到經濟不景氣及與其他公益團體募款排擠的影響，所以經營非常困難。

民防西屯中隊長何依坤是十方啟能中心的志工，為人樂善好施，平日奉獻在公益慈善工作上，常到院內成立的愛心樹上咖啡座及餐點工作坊捧場消費，以實際行動替練習當服務生及學習一技之長的院童們加油打氣。

新冠肺炎疫情日益嚴峻，因應防疫措施，由中隊長何依坤及協和分隊長陳國連等代表前往慰問並致贈白米108公斤，啟能中心表達謝意，深刻地感受到第六分局民防西屯中隊濃濃的人情味。

(中時 )