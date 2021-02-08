過年前後刮刮樂買氣最旺，有人一刮就中，不過怎麼買都刮不中的人也大有人在，到底刮刮樂怎麼買最容易賺？財經專家《股海筋肉人》用一張表算出近期發行刮刮樂的所有獎項及期望值，給想要小試身手的人參考，他建議盡量買面額高的，投報比會比較高。

《股海筋肉人》今天在臉書透露高投報比的刮刮樂品項，指出若打算投資一筆，例如總額五萬元，應儘量買面額高的，買2000元的投報比會大於1000元，而1000元的投報比又大於500元，以此類推，他說雖然選面額高的，可刮張數較少，少了一點樂趣，但收回來的錢會比較多。

財經專家《股海筋肉人》統計近期發行的刮刮樂所有獎項及期望值。(圖/截自股海筋肉人臉書)

財經專家《股海筋肉人》推薦各種面額的刮刮樂該買哪種品項中獎率較高。(圖/截自股海筋肉人臉書)

依據近期發行刮刮樂的所有獎項，《股海筋肉人》建議，要買100元面額的請挑「好運到」，200元請挑「刮刮金樂透」，500元挑「超級麻將」，至於300、1000、2000元面額的只有發行一檔，因此可按照個人喜好購買。

不過《股海筋肉人》也直接表明，刮刮樂的期望值其實都是負數，也就是說「買越多賠越多」，請大家量力而為，而且買這種東西最好以做慈善的出發點去玩，如果沒中就當作捐款助人，買起來才會心情愉快，或是直接捐錢給慈善團體更好。

對於神人透露中獎明牌，網友大讚，紛紛回應「優質」、「知識就是力量」、「衝一波」、「有這個攻略，這次沒問題了」、「彩券攻略」、「該刮一下了」，還有人笑說「期望值是負的應該放在最後，當警語就可以」。

訣竅！ 刮刮樂前後沒中 中間中獎率95%

(中時新聞網)