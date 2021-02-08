性感女神雞排妹揭露主持尾牙遭公司老闆及翁立友性騷擾後，事件持續延燒，不僅有許多人私訊揭露自己受害的故事，也有不少明星、網紅出面曝光過往傷痛，資深音樂人兼兩性專家許常德，則po文透露這幾天不少藝人向他訴說被性騷擾的經驗，驚爆名單「真的是一連串赫赫有名的前輩」，掀起外界討論。

因雞排妹受害事件，讓許多受害者鼓起勇氣吐露自己的冤屈，許常德今天po文，無奈表示：「沒有證據，就是假的嗎？有些控訴，是不在乎輸贏的，你知道嗎？」，解析很多時候冤屈沒能伸張，要避開仇恨就是不要想著報復，「因為報復未成的過程都很折磨，報復不成的憤怒只會讓對方更得意」，認為最好的報復就是將這業力讓對方欠著，「欠越久，利息越多，累世的積欠，是相當可觀和殘酷的」。

《... 由許常德的地下手記發佈於 2021年2月7日 星期日

許常德透露這幾天，陸續有藝人跟他聊自己被騷擾的記憶，「這些前輩還真的是一連串赫赫有名的前輩」，有些是突襲，有些是不經意，有些是打著關心的「來，抱一下」，有些是用小人步數惡劣摸胸，但共通點是「這些前輩沒有一個不是長期的慣犯」，他認為也許趁著時代的水逆，這些人很快就全被一顧浪潮般的勇氣一起帶出來，「不論是不是直接點名或匿名，全部公開一睹為快，業力反撲大快人心」。

許常德勸慰受害者，就把心中的不平與荒謬寫下來，裝進瓶中，提醒自己勇敢，在未來的某天也能把瓶子送給下一代，「告訴他們不要像你這麼隱晦的忍那麼久，講出來可以比等別人道歉更能得到道歉」，也警告加害者，有些反撲，是部法律、不怕輸贏的，「所以有機會道歉的，認真簡單誠摯的道歉吧，不要再耍嘴皮子了，在有生之年」。

(中時新聞網)