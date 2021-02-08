高雄兩名警員日前與新冠肺炎確診個案925共餐，被列為居家隔離對象，有67名警員需自主健康管理。高市衛生局8日指出，兩名員警一採結果為陰性，相關接觸人員採檢數值也相當低，目前安全無慮，民眾勿過度憂心。

案925在1月8日返台，曾出具搭機前3天內的陰性檢驗報告，期間也無症狀，就在準備返美前，自行到醫院採檢卻爆出確診。衛生局指出，這兩名員警與案925在高雄私人場所、非公共空間共餐，被通報為居家隔離對象。

衛生局簡任技正潘炤穎強調，經疫情調查已掌握接觸者足跡，兩名員警6日採檢後，確定皆為陰性。因此，在接觸者沒有確診狀況下，接觸者的接觸者也無須多慮，社區擴散風險基本上不存在。

潘炤穎指出，案925在居家隔離、自主隔離期間，以及外出時都有戴口罩，控管上是安全無慮。其他相關接觸者採檢所掌握到的數值也相當低，且兩員警在非開放營業空間共餐接觸，沒有必要過度解讀，若有擴散風險，衛生局會主動公布。

市長陳其邁今表示，兩名員警PCR檢測為陰性，代表體內沒有病毒或是沒有被感染，或病毒量非常非常低，在自然而然接觸者的接觸者，其實風險非常低，防疫團隊也做了最高規格的防疫，將接觸者的接觸者，按照中央疫情指揮中心的指引列為自主管理的對象。

陳其邁也強調，已請衛生局替警分局同仁進行防疫指引，包括吃飯必須自己一個人，或者加強個人衛生衛教、防疫等措施。至於相關員警隔離或自主健康管理，人力有所不足部分，也會請其他分隊或分局作支援，這些同仁也不會去接觸到民眾，也請大家放心。

(中時 )