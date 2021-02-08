美國聯邦參議院即將於明（9）日開始審理彈劾川普一案，最新民調顯示，高達56%的美國受訪者希望參院定罪川普，並且讓他永遠無法回鍋出任政府公職。

美國聯邦參議院即將於9日開始審理二度彈劾川普的案子。

綜合美國廣播公司新聞網（ABC News）、新聞週刊（Newsweek）報導，美國參議院即將於9日起審理第2度彈劾川普的案子，美國廣播公司新聞網/易普索（ABC News/Ipsos）於7日公布審理開始前的最新民調，高達56%的受訪者認為參議院應該定罪川普，並且避免讓他再度回鍋擔任總統，43%的受訪者則不支持定罪川普。

報導指出，希望參院定罪川普的美國人比川普第一次面臨彈劾時的民眾比例還要高。2019年底、2020年初，美國眾議院指控川普濫用權力向烏克蘭施壓以尋求連任，川普面臨參議院第一次彈劾審理，當年1月《華盛頓郵報》與美國廣播公司新聞網（Washington Post-ABC News）進行的民調顯示，47%受訪者認為參院應該彈劾川普，49%反對彈劾川普，兩份民調對比之下，顯示美國民眾的態度出現很大的轉變。

此外，最新民調中，希望彈劾川普的共和黨選民比例也比前一次有所增加，儘管整體而言約只有15%共和黨人希望彈劾川普，不過已較前一次民調中的9%共和黨選民大幅增加8個百分點。民主黨人的意見則較一致，最新民調顯示，92%民主黨選民希望定罪川普，獨立選民中，54%支持定罪川普，45%不支持。

美國有線電視新聞網（CNN）政治評論員恩騰（Harry Enten）指出，過去一個月來符合CNN報導標準的每一份民調都顯示，至少56%美國人希望避免川普再度回鍋擔任總統。恩騰指出這個數字相當「驚人」，代表數百萬去年秋天投票給川普的美國人現在希望他不要再回來，他指出民調顯示，約80%的共和黨選民不希望川普再次競選總統，去年大選中，高達90%的共和黨選民投票給川普。

1月6日美國國會清點各州選舉人團票數之際，大批川粉闖進國會滋事，造成5人喪命，眾議院隨後指控川普煽動叛亂，並且通過對他的彈劾條款，參議院即將於9日起開始審理彈劾川普的案子，參院若要定罪川普，至少要有17名共和黨議員倒戈，如果參院確定定罪川普，接下來會舉行第2輪投票，表決是否阻撓川普未來再度進入聯邦政府出任公職。

此份民調是在2月5日至6日期間針對508名美國人進行的調查，誤差範圍為正負4.8個百分點。

(中時新聞網)