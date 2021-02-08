大高雄警察之友會仁武辦事處副主任兼大社警友站長林天民，他在年少時就想要當警察，無奈因為家人反對，只好放棄這個夢想，但他覺得：「一日警察魂，終身警察魂！」雖然當不成警察，但還是能做警察們永遠的後盾。

林天民樂於支持警察工作，大社區的面積遼闊，範圍包括觀音山地區，為體恤警察巡邏及執行各項勤務的安危，他本著落實企業社會責任與回饋社會的精神，曾於2019年10月與嘉敏營造有限公司，共同捐贈巡邏車1輛給大社分駐所使用。

林天民還積極運用人脈，發動企業界人士，出錢出力，支持並關心員警福利。對於警察維護治安工作，他感同身受，警察遇難時，他會給予幫助，成為警察最好的支柱。

仁武警分局長蔡文峰表示，「警力有限，民力無窮」，警民共同合作，才能建構宜居城市。蔡文峰感謝林天民的付出，對警察工作出錢、出力，他也期許同仁以「服務用心、民眾安心」的理念，建構有效的治安防護網，並提供給居民更安全、美好的生活環境。

(中時 )