東京新增確診276例 時隔2個月單日再度低於300例 17:502021/02/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京都今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診276例。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診276例。東京上次單日新增低於300例，已是2個月前的12月7日。 另外，這也是東京都連續兩天單日新增確診低於500例。目前東京都合計確診共10萬4121例。 境外移入＋1 台女在英確診返台後又復陽 高雄2員警接觸確診者遭隔離 陳時中14：00說明 (中央社) #東京都 #東京 #日新 #covid-19 #covid 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫3024人採陰 年後恢復服務 04:102021/02/08 社會新聞 台航新船「台德輪」簽三年長約 年內還有4艘陸續交船 15:032021/02/08 財經 日民調 近6成認為森喜朗不適任東奧組委會長 12:152021/02/08 國際 桃醫預計年後重新出發 300餘床待分配 11:312021/02/08 生活 案908最後足跡大溪老街過關 鄭文燦：歡迎來桃園玩 10:292021/02/08 生活 AZ疫苗對抗變種新冠保護力有限 南非暫停施打 07:582021/02/08 國際 桃醫最新院內景象驚人 病患吐關鍵轉折 11:182021/02/08 生活 連續十年「益」起採橘 工研院與企業夥伴攜手送暖 14:432021/02/08 財經 桃園2月10日起 長照機構恢復訪視 04:102021/02/08 地方新聞 《國際社會》連四降 法國單日確診1.91萬人 12:332021/02/08 財經 陸春節檔電影預售 票房破5億人民幣 15:242021/02/08 兩岸 國際熱門新聞 永久甩掉川普 驚人民調曝多數美國人心聲了 - 國際 帶流浪狗回家 善心女子睡夢中反被咬斷手臂慘死 - 國際 北京正式逮捕澳知名華裔女主播成蕾 罪名曝光 - 國際 美等富國掃光全球6成疫苗 美專家看不下去痛揭悲慘後果 - 國際 Clubhouse遭陸突襲性禁用 邀請碼為淘寶下架 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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