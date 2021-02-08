日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診276例。東京上次單日新增低於300例，已是2個月前的12月7日。

另外，這也是東京都連續兩天單日新增確診低於500例。目前東京都合計確診共10萬4121例。

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(中央社)

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