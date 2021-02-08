南投市綠美橋封閉52天後，8日下午解封開放通行。（廖志晃攝）

南投市綠美橋近年來因為重新油漆、整修封橋，歷經波折；去年底發現部分鋼索、結構鬆脫生鏽，因此封橋卻引發民怨，經過重新檢測後認為安全無虞，南投縣長林明溱8日宣布綠美橋解封恢復通行，有事情他負責。

南方澳大橋斷裂事件後，全面檢測橋梁，發現綠美橋鋼索鬆弛、錨頭因積水鏽蝕等情況，怕影響橋梁結構，執行檢測的顧問公司建議封橋，因此，在去年12月18日封橋，禁止人車通行。

南投縣府委由專業單位進一步檢測，並進行20公噸靜載重試驗，橋面還在彈性範圍，應無安全疑慮，因此，林明溱宣布立即解除封橋，他並強調，綠美橋管理機關是南投市公所，法定橋梁主管機關是南投縣政府，因此封橋的決定與責任，他願意一肩扛起；包括立委許淑華、南投市長宋懷琳，縣議員洪浩原、張嘉哲，市民代表廖學輝、洪世耀，平和里長林世照都到場。

宋懷琳、林世照則質疑，工程顧問公司先前說很危險、要封橋，怎麼又變成沒有安全疑慮，可以恢復通行，出事情誰要負責。

林明溱則強調，綠美橋攸關大眾通行權益，因此，他依照最新的專業檢測結果，決定解除封橋，他會負起全部責任；同時要求縣府工務處，持續監測綠美橋安全。

立委許淑華表示，綠美橋現在沒有立即的危險，但將來如需補強，將要求交通部編列預算補助。

依據顧問公司再次檢測，去年封橋至今，經過累計5次「高程」監測結果，橋面均無明顯變化；1月15日實施20噸靜態載重試驗，橋面還在彈性範圍內，依此載重條件，維持原來的開放行人與機車通行，尚無安全疑慮。

(中時 )