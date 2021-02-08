台股鼠年亮麗封關衝上15800點，生醫股鴻運當頭，防疫概念股中的高端疫苗(6547)亮燈鎖漲停、台康生技(6589)漲幅3%、國光生(4142)也收紅近2%，成領漲先鋒。生醫股自去年12月以來持續遭倒貨跌跌不休，今年2月以來重整旗鼓，呈現連5紅，氣勢不可擋。美國總統拜登執政後，預料將祭出醫療牛肉政策，法人預期防疫、新藥和創新醫材可望成大贏家，國內新創生技公司在接單、授權及被併購的機會大增中，年後可望持續扮演多頭特攻隊；看好瑞磁(6598)、生華科(6492)、逸達(6576)、浩鼎(4174)、松瑞藥(4167)、保瑞(6472)、達亞(6762)等個股有機會擔綱領頭羊。

據了解，拜登的醫療政策料將走回歐巴馬時期的醫療保險政策，將提供未納保國民可負擔的醫療保險，進而擴大醫療保險的涵蓋率，具創新癌症免疫療法優勢的浩鼎、可望授權的逸達、長聖(6712)專利藥深具利基，後市可期。而在抑制藥價的路線下，代工訂單釋出將成風潮，已前進美國卡位的保瑞、松瑞藥、中化生(1762)、台耀(4746)等公司前景看好。松瑞藥(4167)近期獲美FDA受理送件，有機會成為全美國第一個新型口服培南藥物上市，營運可望更上一層樓，帶動5日紅盤封關。保瑞(6472)在併購效益發揮下，今年營收力拚翻倍成長，目標躋身全球前五大代工藥廠，封關日走揚收紅，保住五日線。

檢測族群方面，泰博(4736)、豪展(4735)訂單能見度高，而瑞磁ABC-KY(6598)在取得新冠病毒核酸檢測試劑二張緊急使用授權（EUA）後，全球首創可同時檢測新冠及流感病毒的分子核酸檢測試劑，也可望在第一季獲FDA的EUA許可，推波2021年啟動爆發成長力道，開始進入獲利元年。創新醫材股中法人首推達亞(6762)，主要是達亞專精於高難度醫材塑膠零組件的設計與具開發，在全球幾無競爭者中，毛利率高達60.3％傲視同業，去年獲利初估將大賺一個股本外，客戶訂單預估更已經看到2030年。

新冠病毒肆虐已滿周年，全球新冠肺炎疫情未歇，各國政府展開爭搶疫苗大作戰，世衛日前發布，全球接種新冠疫苗超過1億劑，已超過確診病例數，而美國疫情也漸露曙光，跟一個月前的高峰相比病例數降低50%。台灣尤其對疫苗採購殷殷期盼，日前傳出COVAX首波新冠疫苗最快2月抵台，推估國人最快3月就能接種。衛福部長陳時中表示，只要是國際上進入到2期、3期臨床的疫苗，數據不錯的都會接洽，國內自主研發的疫苗昨日即傳出令人振奮的好消息，聯亞生技宣布進入第二期臨床試驗，力拚3月底前完成3850名受試者收案，若順利可望6月向食藥署提出緊急使用授權申請，最快7月第一批2000萬劑疫苗就可上市供國人使用。

綜觀我國新冠疫苗目前進度，聯亞生技營運長彭文君表示，4月起量產疫苗，估計7月可產出2000萬至3000萬劑疫苗，年底產量上看1億劑，集團旗下子公司COVAXX已接獲巴西、厄瓜多爾、祕魯等中南美洲國家共1.4億劑訂單，也持續向食藥署探詢預先採購的相關計畫。高端疫苗(6547)去年底取得食藥署核准進入臨床試驗第二期，目前已有3家醫學中心開打，其中台大醫院收案人數已破百，三總估計3月15日前完成300名受試者第一劑疫苗接種。原先第一期臨床試驗領先的國光生技(4142)，因未找到最適當劑量被食藥署要求重新設計試驗，估計3月才能進入臨床第二期。

(時報資訊)