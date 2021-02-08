揚明光(3504)公布2020年財報，全年稅後虧損為2.36億元，每股淨損為2.07元，展望第1季，揚明光學財務長張雅容表示，由於智能家居、安控及3D列印需求復甦較好，只要零件供應即時，預估有機會比去年第4季好。

受到全球新冠肺炎疫情影響，揚明光2020年下半年合併營收21.46億元，較上半年成長22%，年減10%，營業毛利為3.97億元，較上半年成長26.4%，年減24.8%，下半年合併毛利率為18.5%，較上半年增加0.7個百分點，年減3.6個百分點，營業淨損為9400萬元，稅後虧損為1.15億元，下半年每股淨損為1.01元；累計2020年合併營收為39.05億元，年減19%，營業毛利為7.11億元，年減30.9%，合併毛利率為18.2%，年減3.1個百分點，營業淨損為2.36億元，稅後淨損為2.36億元，每股淨損為2.07元。

展望第1季，張雅容表示，第1季智能家居、安控及3D列印需求復甦較好，只要零件供應即時，有機會比去年第4季好，微投光機及電視牆將較去年第4季減少，光學元件產品與去年第4季約當。

(時報資訊)