王孟超（見圖）在劇場深耕超過30年，是國內資深劇場舞台及燈光設計，曾任雲門舞集的製作經理和舞台設計、2009年台北聽障奧運會開幕舞台設計總監等，同時是國家文藝獎得主。（台北表演藝術中心提供）

台北表演藝術中心（簡稱北藝中心）將在今年5月掛牌行政法人，並於2022年開幕，日前公布董事會名單，今日再公布行政團隊，將由原北藝中心總監王孟超，擔任執行長。

北藝中心於今（8）日召開第一屆第一次董監事會，會上討論行政法人北藝中心組織架構，並決議通過由資深劇場人王孟超擔任首屆執行長。

王孟超表示，北藝中心的核心精神是Play Different Together，「工作團隊將秉持藝術共樂、人才培育及多元創新的理念，打造一個靈活運轉、具效能管理的組織，致力將藝術帶入群眾的日常生活，為民眾創造進劇場的幸福感。」

此外，國際化及製作型場館是北藝中心另一個重要工作目標，王孟超表示，將串聯國內外藝術家及場館夥伴，「不僅要成為藝術呈現的場域，也是一座屬於藝術家的中心。北藝中心希望打破劇場空間的既定模式，以空間跨界、實驗創新、多元科技為主軸，凝聚創意能量，舉辦各式展演活動，讓民眾享受最有趣而獨一無二的藝術體驗。」

王孟超在劇場深耕超過30年，是國內資深劇場舞台及燈光設計，曾任雲門舞集的製作經理和舞台設計、2009年台北聽障奧運會開幕舞台設計總監等，同時是國家文藝獎得主。

今日董事會通過北藝中心組織章程，未來董事長劉若瑀與董事會將負責規劃營運方向，由執行長王孟超擔任執行營運。劉若瑀表示，北藝營運掌舵需要集結各董、監事們的經驗智慧，她將負責串聯大家，從表演藝術多元面向領域發展，打造北藝中心成為台灣創造力的重要基地。

(中時 )