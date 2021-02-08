上洋(6728)1月營收為新台幣1.24億元，相較去年同期成長49.76%。上洋表示，除了海外事業穩定成長外，由於國內大專院校、醫療機構、工廠、部隊等商用洗衣需求持續加溫，帶動相關業績成長。此外，伴隨著房市及辦公大樓新建案的升溫，也為空調銷售帶來好表現；整體而言，繼去年營收創新高後，今年公司也樂觀看待市場。

據教育部統計處調查指出，108年度國內大專院校學生宿舍床位數中，上洋進駐的宿舍洗衣房占約71.03%床數；國內醫院一般病床數占約34.28%；國內製造業外籍勞工人數占約23.33%，長期站穩商用洗衣龍頭的地位。上洋表示，雖然現今少子化，學生數降低，但也因大環境不好，學子紛紛爭搶校內宿舍名額，部分學校也持續增建宿舍以滿足學生需求，因而推升宿舍內洗衣服務需求。

房市熱度也同步反映在空調產品的業績，上洋表示，從同時具備速冷、靜音、節能且外型設計簡約優雅的家用空調，到能滿足各式商辦建案或五星飯店需求的VRF商用系列，以及適合長時間或24小時營運的連鎖店面的PAC商用系列，皆因為設備品質與售後服務廣受各界用戶肯定及推崇，去年繳出漂亮的成績單。今年受惠房市持續火熱，預估將有不錯的成績。

(時報資訊)