捷升股份有限公司，欠繳900多萬元地價稅，彰化分署最近成功利用強制執行手段，解決了從日據時代就糾纏至今的土地糾紛。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

捷升股份有限公司，欠繳900多萬元地價稅，彰化分署最近成功利用強制執行手段，解決了從日據時代就糾纏至今的土地糾紛。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

捷升股份有限公司，原本是彰化縣境日據時期專營不動產買賣投資之株式會社。該公司欠繳900多萬元地價稅，彰化縣地方稅務局送彰化分署執行，義務人名下有7筆土地，共3萬3679平方公尺，土地上還有上百住戶，彰化分署最近成功利用強制執行手段，解決了從日據時代就糾纏至今的土地糾紛，創造雙贏的結局。

彰化分署表示，捷升股份有限公司，位在鹿港鹿草路4段，1962年獲准設立股份有限公司，後又因不明原因解散，目前在清算程序中，欠繳900多萬地價稅經彰化縣地方稅務局送彰化分署執行。

由於名下土地，有自日據時代起延續至今的上百住戶，占有權源因時代久遠而難以考究。一旦經由執行分署以強制執行程序，將土地拍給住戶以外的人，住戶就有可能遭到驅離，因此執行過程中清算人除多次透過移送機關申請延緩執行外，建物所有權人也成立自救會向彰化縣政府陳情希望本分署暫緩執行。

彰化分署表示，為求在實現公義之下也能兼顧關懷住戶的居住權，因此先擇其中一筆影響最小的土地206平方尺進行拍賣，並藉由拍賣程序不斷與土地上的住戶溝通協調，勸導渠等透過拍賣程序標買建物座落的土地。

經過不斷溝通，座落該土地的住戶先2010年10月20日以186萬餘元標得該筆土地後，再由承辦書記官不斷居間協調，促使清算人願與其他6筆尚未拍賣土地上之建物所有權人積極協談，最後在2010年11月23日清償因所有土地所滯欠的地價稅。

彰化分署執行人員藉由執行程序，積極不懈努力與民眾溝通，終於成功解決了懸宕1甲子的欠稅問題，創造政府與民眾雙贏。

(中時 )