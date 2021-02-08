台中市政府8日由副市長陳子敬率隊前往量販店關心檢視肉品來源標示情形，並由食品藥物安全處現場進行萊劑快篩。（馮惠宜攝）

台中市政府8日由副市長陳子敬率隊前往量販店關心檢視肉品來源標示情形，並由食品藥物安全處現場進行萊劑快篩。（馮惠宜攝）

捍衛食安，台中市政府8日由副市長陳子敬率隊前往量販店關心檢視肉品來源標示情形，並由食品藥物安全處現場進行萊劑快篩，初步抽測8件肉品，結果均為陰性合格。陳子敬表示，農曆年前民眾肉品採買需求大增，市府將持續強力稽查產品來源及標示並抽驗，所有查驗結果均於市府官網公佈。

陳子敬在經發局長張峯源、衛生局副局長邱惠慈、農業局副局長蔡勇勝陪同下，前往好市多Costco北台中店及大買家北屯店視察。陳子敬表示，衛生局自去年12月起即加強台中市肉品輸入業者及下游廠商、所有大型賣場的查核。今年截至2月5日為止，從源頭食品製造業至流通販售、餐飲業等，已完成標示及肉品來源查核834家次；另加強豬牛肉品抽驗瘦肉精245件，檢驗結果皆合格，後續如有檢出不符規定者，將依規定開罰。

陳子敬指出，市府將持續於春節期間針對超市、連鎖店等社區販售地點，不定時進行實地稽查與抽驗。此外，近期因新冠肺炎疫情升溫，提醒業者及市民務必做好戴口罩、勤洗手等防疫措施，市府會持續把關防疫及萊豬，讓市民安心過好年。

衛生局邱惠慈說明，為讓民眾能夠清楚選購，台中市訂定全國最嚴「牛豬產品無瘦肉精金標章」，鼓勵業者踴躍申請，截至今年1月底，已有7家業者申請並通過核發無瘦肉精金標章。他也提醒，民眾在選購肉品及外出聚餐時，除留意業者肉品是否標示產地外，可至市府官網「萊豬牛宣導專區」查詢業者稽查抽驗結果，作為消費選擇的參考。

(中時 )