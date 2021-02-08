《角頭－浪流連》票房開紅盤，主創勤跑戲院與影迷互動。（巧克麗娛樂提供）

賀歲電影《角頭—浪流連》2月5日上映，3天票房衝破2400萬，連續3天奪全台票房冠軍、新片票房冠軍雙冠王，超越2018年《角頭2：王者再起》首週末的票房紀錄2050萬。監製張威縯、出品人張芷瑄、導演姜瑞智率領演員鄭人碩、謝欣穎、龍劭華、高捷、曾莞婷、盛鑑、柯有倫、黃尚禾、唐振剛、吳震亞，還有特別嘉賓黃騰浩跑遍全台灣宣傳電影的同時，也同步答謝影迷，與觀眾近距離接觸互動。

鄭人碩在拍戲結束後緊追劇組宣傳行程，不少影迷擔心他的身體健康表示「他真的太拚了」，鄭人碩則回應：「我不休息就是為了跟觀眾見面，我們獻上最大的誠意，就是希望大家都能進戲院支持，陪大家『浪牛年』。」鄭人碩也透露劇組將從除夕夜直到開工都不停歇在電影院做映後宣傳，由於他正在中部拍攝，他將陪劇組跑遍新竹以南的宣傳活動。監製張威縯感動說：「做電影最感動的就是這些明星都能成為我的家人，無論年輕還是資深、幕前還是幕後，都會為了電影作品一起打拚、努力。」

《角頭－浪流連》好口碑在網路、論壇、社群媒體上持續延燒，網友狂推分享「讓我又哭又笑，這就是人生啊！」「比起前兩集的打打殺殺，這一集多了很多細膩和沈重的情感，說著無奈跟身不由己」導演姜瑞智表示：「在跑映後活動時常有觀眾疑惑，怎麼會在這麼陽剛的題材下拍攝愛情故事？原因很簡單，兄弟也是人，也有家人、情感，透過男女主角的故事可以發現，雖然身處在同一個地方，但生活卻在完全不同的世界。」

有眼尖的觀眾發現謝欣穎在電影《角頭－浪流連》與《怪胎》中都有一句相同的台詞：「你是不是喜歡我？」謝欣穎笑談：「這真的很巧，先後拍了兩部片都有這一句。」網友還熱烈討論鄭人碩和謝欣穎在電影中的CP感意外強烈，甜度百分百，也有觀眾好奇發問在電影中選擇「鯊魚」代表阿慶或是指道上兄弟的原因，導演姜瑞智也給了解答：「他們無法停止游動，必須這樣才能活下來，就像踏上一條無法回頭的路。」導演也搞笑補充：「拍完後發現鮪魚也是不能停下來的魚類。」鄭人碩聽到便虧吳震亞說：「如果是鮪魚，男主角應該會變胖達（吳震亞飾）。」觀眾問及演員像什麼動物？謝欣穎笑說自己是無尾熊，因為總是懶洋洋的，高捷則說：「我屬狗，那就像狗吧！胖達是我下一個生肖。」虧吳震亞在跑電影院宣傳時狂吃觀眾的爆米花，笑翻觀眾。

(中時 )