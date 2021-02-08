近期發生多起簡訊詐騙事件，歹徒假冒銀行名義發送釣魚簡訊至民眾手機，以該民眾的銀行帳戶顯示異常或系統更新需要重新驗證等理由，要求點選簡訊上的假網址，以騙取民眾的網銀帳號、密碼及簡訊認證碼等身分確認資訊，藉以非約轉交易，盜轉帳戶內款項至人頭帳戶，目前已有民眾受害，造成財務損失。

銀行公會8日提醒民眾，銀行不會發送簡訊請客戶點選簡訊上的連結並輸入帳號、密碼、OTP等認證資訊。請民眾除於往來銀行的官方網站、網路銀行或App外，切勿在其他網站輸入上述認證資訊。民眾若收到假借往來銀行名義或來路不明的簡訊或郵件，請勿點選連結並聯繫165反詐騙諮詢專線或銀行的客服專線，以迅速封鎖詐騙的網址。

銀行公會同時也請銀行檢視機構內的相關應用系統，加強客戶交易時的認證防護機制；對疑似異常交易，金融機構應對客戶關懷提醒，避免客戶權益受損。

另外，銀行公會提醒銀行，連假為駭客發動攻擊的高風險期間，請銀行在春節連假期間加強系統監控，隨時注意是否遭受網路攻擊，並與F-ISAC（金融資安資訊分享與分析中心）保持密切聯繫，期望藉由銀行的努力，讓全國民眾有個平安快樂的春節。

(工商 )