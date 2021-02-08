星巴克積極開出特色店！8日宣布全台唯一進駐博物館的門市-星巴克奇美博物館門市，將於2月12日盛大開幕，該門市位於奇美博物館一樓餐飲區內，毋需購票即可進入，共兩層樓、合計127個座位，該店更導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，顧客可以喝到氮氣冷萃咖啡跟品嚐到現烤糕點、餅乾！

星巴克奇美博物館門市即日起至2/9展開試營運，2/12上午9:00正式開幕。為歡慶新店開幕，星巴克表示，2/12~3/31活動期間，凡憑奇美博物館當日門票，即可至星巴克奇美博物館享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

此外，2/12起，凡於星巴克奇美博物館門市憑當日單筆消費滿600元發票即可獲得星巴克口罩套組乙組；憑單筆消費滿1000元發票，即可獲得星巴克零錢包乙個。還有其他烘焙點心相關優惠。

星巴克表示，奇美博物館門市設計延續原本奇美博物館內西洋古典的特色，以簡約的現代古典風格搭配木紋及金屬色系為主，門市內挑高兩層樓的大型藝術牆面上，描繪出咖啡農場的故事，並使用不同材質以金屬色系演繹出光澤感，呈現出堆疊變化的視覺立體效果。

在餐點方面，星巴克指出，奇美博物館門市導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，顧客可在此品嘗到氮氣冷萃咖啡，並佐以法國直送原料的「現烤糕點」及以紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」，面博物館外廣大綠地藝術造景及公園，享受咖啡與藝術融合的美學生活。

(工商 )