遞延訂單出貨，加上新舊客戶下單量增加，成衣及機能布大廠儒鴻（1476）1月營收27.83億元，年增20.96％，創下同期歷史新高；儒鴻指出，疫情激勵Lululemon、Nike等主要品牌客戶集中下單的趨勢更加明顯，手中訂單能見度已到第二季底，預期2021年營運仍可維持正成長軌道。

依手中主要客戶下單數量來看，儒鴻預估，Nike集中供應鏈效益持續發酵，預期2021年業績可增15～20％；UA與lululemon業績也會有顯著成長 。

Nike、Gap、FastRetailing及Target等國際品牌大廠及零售商，在疫情期間為減少庫存成本與風險，力推「集中採購、一站式購足」下單模式，以及加速強化「少量多樣」電商模式，儒鴻指出，此種趨勢有利儒鴻訂單增加，營收、獲利成長。

另外，全球缺櫃、缺艙，訂單遞延出貨解決，儒鴻指出，恢復正常出貨後，對上半年的營運也有加分。

疫情的不確定，大眾積極運動強身，在家上班風氣，已帶動全球服飾消費市場對居家運動休閒服需求上升；儒鴻指出，公司主要品牌與零售客戶銷售持續增長，下單動能增加，對儒鴻2021年訂單量成長有益。

為滿足訂單成長所需產能增加，儒鴻已展開印尼廠擴產計畫，預計2021年第二季完工、第三季投產，第四季量產。市場估，儒鴻印尼廠第一期將新增成衣月產能120～140萬件，第二期、估在2022年，將再增加140萬件的月產能。

客戶下單動能正向，產能擴充能量增加，儒鴻認為，2021年的營運成長是可期待的。

(工商 )