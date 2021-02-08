義消捐贈物資給醫護人員。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市義勇消防總隊第四大隊大隊長葉步煒，有鑑近期醫護人員辛勞，於是號召所義消及防宣人員，集資購買面膜及慰問品慰勞醫護人員，感謝他們為國人守護健康第一線。

義消及防宣人員平時除自發性擔任志工，協助消防各項勤務外，又因近期疫情升溫趨勢，深感醫護英雄們首當其衝的壓力，希望能以慰問品略盡微薄心力，8日由各區義消中隊長、分隊長及防宣人員帶著雞排及飲料前往國軍桃園總醫院及聯新國際醫院替醫護人員加油打氣。

體認到醫護人員需長時間穿戴防護裝備及接觸消毒液，易導致皮膚乾裂受傷，也透過捐贈面膜使醫護人員能得到較好的修護及滋潤，也提醒在費心防疫及照顧他人的同時，更別忘了要好好照顧自己。

桃園市消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，防疫期間消防及醫護人員都在防疫的第一線守護著民眾，除了身心壓力及肩負責任外，民眾的期許更是前進的動力。消防及義消人員仍會堅守著各自崗位，同時也希望以將心比心的態度，為勇敢無私的醫護人員應援，共同給全體醫護英雄們最溫暖、最堅定的支持。

(中時 )