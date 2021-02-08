公準精密宣布斥資3億元於南科高雄園區擴廠，擴充自動化精密製造及組裝產線，搶進國際低軌道衛星零件供應鏈，助攻台、美太空計畫發展。公準董事長蘇友欣表示，公準深耕高雄43年，看好未來發展，新廠將於今年底完工，提供160個就業機會。

公準董事長蘇友欣指出，公準深耕高雄43年，專注精密模具設計與製程開發，具多樣化製程及表面處理研發能力，並獲得航太、半導體、面板、能源等世界大廠認證。他指出，看好未來發展，去年12月15日加碼3億在南科高雄園區擴建新廠並舉辦動土儀式，導入自動化製造與組裝產線，除生產面板、半導體兩大領域產品外，並生產自有品牌的伺服閥、循環經濟製程設備、超低溫冷櫃引擎等高階新品，搶進全球低軌道衛星零件供應鏈。新廠將於今年底完工，提供160個就業機會。

高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄目前主要有22家航太廠商，橫跨維修、內裝、機身、引擎零組件、以及起落架等結構件生產，串起整個航太產業鏈，年產值達400億元，約占全國相關產業3分之1。他強調，經發局正積極在仁武產業園區、橋頭科學園區規劃航太產業招商，鏈結路竹、岡山、仁武既有供應鏈聚落，帶動高雄航太產業鏈發展。

廖泰翔表示，去年全球航太產業受疫情影響出貨銳減，經發局為協助廠商發掘新商機與合作模式，在12月15日舉辦「精密加工產業趨勢與商機」研討會議，廣邀國家太空中心、高捷公司、公準精密、春雨、晟田科技、穎明工業、晉禾企業、榮陞精密、加銘鋼鐵、長亨精密、安拓實業等單位，共同聚焦低軌衛星及軌道產業發展。會後他也特別拜會公準精密董事長蘇友欣交換意見，針對所提建議，將後續加速與中央溝通技轉航太科研技術媒合，讓航太高雄隊切入全球供應鏈重心。

高雄市經發局指出，投資高雄事務所已指派專案經理加速公準路科新廠進程。同時也歡迎更多企業投資高雄，針對重大投資案事務所都將以專人專案的方式，提供客製化單一窗口服務，在行政協助、單位協調等各方面全程協助企業解決問題，加速企業擴大事業版圖。

(中時新聞網)