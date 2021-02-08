因是否具有保存價值，歷經多次文化資產審議的台中市東區復興路「天外天劇場」，所有權人日前向市府申請拆除執照，並於上月初以「整修」為由派怪手進入，但台中市政府都發局發現其申請資料不全，未取得執照即擅自拆除，裁罰所有權人1萬元並勒令停工，若業主逕行復工則將依法移送。

都發局表示，天外天劇場從2014年開始就多次進入文化資產審議，所有權人去年4月間聘請包商進場進行拆除作業，卻遭文史團體阻止，幾經協商，文化部指定其為暫定古蹟，但所有權人提起訴願，行政院去年底撤銷文化部的行政處分，所有權人得以依法處置該建物。

也因此，建物所有權人日前向都發局申請拆除執照，並於一月初就請怪手進場，但都發局發現，所有權人提出申請的文書資料不齊全，決定駁回退件，且其至今未補辦程序，卻在無照情況下逕行拆除建物，日前以裁罰1萬元並勒令停工，但本月4日，又發現拆除工程未停止，都發局再度發文勒令停工。

都發局強調，業主因為領有拆除執照就逕行展開拆除作業，使得建築體出現傾頹情況，因日前高雄就發生舊有戲院外牆倒塌事件，將要求所有權人採取必要防護措施，且若發現其未通過許可擅自復工，將依《建築法》移送法辦。

(中時 )