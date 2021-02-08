台灣6日新增1例境外移入確診案925，該個案為我國40多歲男性，1月8日自美返台，檢疫期滿後，1月25日開始上班，卻在上班10天後確診。有民眾在社群平台「Dcard」上爆料，案925於台南某紡織廠區工作期間，大多未佩戴口罩，且足跡遍布全工廠，與自述事實不符。對此，台南市長黃偉哲指出，會再做詳細調查。

該網友在「Dcard」透露，公司日前消毒時，僅針對2處消毒，但事實上案925曾到訪公司的其他辦公室，廠內員工都看到他未佩戴口罩「趴趴走」，足跡遍布整間公司，讓人相當憂心。

對此，黃偉哲指出，已掌握民眾檢舉，會再做詳細的訪查，並將結果匯報中央疫情流行指揮中心，至於完整足跡公布，則是指揮中心的權限。

案925任職的廠區發言人透露，感謝各界關心，上周已針對全廠消毒，為慎重起見，今日下午已著手再次消毒，包括大樓、宿舍、辦公室等。發言人也說，並非只消毒2處，而是針對個案優先接觸的場域消毒，至上周末為止，已全廠消毒。

至於民眾爆料案925工作期間並非全程佩戴口罩，公司發言人表示，案925自述「全程佩戴口罩」，至於工作期間是否脫下，發言人稱，無法得知、也無法透露，僅遵照中央流行疫情指揮中心說法。發言人也補充，案925為該公司研發人員，並非擔任主管一職。

南市府衛生局表示，上周末已完成全廠消毒作業；此外，所有足跡疫調也已結束，並匡列居家隔離、自主健康管理對象，並送交中央流行疫情指揮中心，民眾針對案925足跡若有質疑，可舉證交給衛生局，衛生局將與疫調結果對照。

(中時 )