全球主要產油國聯手減少供應，以及投資人看好美國將擴大激勵，有助於提振需求，周一原油價格升至逾1年新高，布蘭特期油更突破每桶60美元大關。

稍早前，布蘭特4月期油大漲逾1.21%，站上每桶60.06美元，創下去年1月來新高，目前漲幅持續擴大，達1.33%。近月期油價格上次站上60美元大關，已是在2020年2月20日。

美國3月期油亦漲1.1%，報每桶57.5美元，創下去年1月來最高價。

在石油輸出國組織與包括俄羅斯等盟友合力減產之下，沙烏地阿拉伯更承諾在2月與3月自行額外減產，這將有助於全球市場重拾平衡。

上周五布蘭特期油6個月價差收於2.33美元，盤中一度站上一年新高2.44美元，成為供應正持續收緊的跡象。

新加坡華僑銀行（OCBC）經濟學家Howie Lee表示，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯上周發出「非常多頭的信號」，儘管該國仍維持對亞洲每日原油價格不變，而市場原本預期會小幅調降。該分析師表示：「我不認為當沙國這樣做，有人敢放空市場」。

華僑銀行分析師並表示，投資人關注眾分析師對石油需求將在今年下半年復甦的預測上，並將目前歐洲和亞洲部分地區實施防疫封鎖措施導致短期需求疲軟的現狀拋諸腦後。

此外，周一美元兌大多數貨幣走軟亦為大宗商品價格帶來支撐。澳新銀行分析師則表示，美國疲軟的就業報告使該國將擴大激勵的憧憬升高，而能源產品與工業金屬則受惠於投資人的風險偏好提升。

(時報資訊)