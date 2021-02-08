因應金融科技浪潮，第一銀行「e-First智能理財」於2020年10月22日推出後，即獲得廣大迴響，截至2020年底，累積近2萬名客戶投資，智能理財市佔率近2成，總投資金額更高達1億元。

「e-First智能理財」甫推出就大受客戶歡迎的原因，就在於獨家引進華爾街等級的投研機構「晨星團隊」及獨創「樂齡退休月月領」投資計畫。

首先，第一銀行獨家與國際知名投研機構-晨星團隊合作，引進晨星演算法作為「e-First智能理財」的核心運算大腦，除了運用AI數據外，更加入300多位專家的投資建議。

為讓小資族也能輕鬆投資，每月最低只要3,000元，就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，且毋須付出高昂的成本，僅收取年費率0.88％平台管理費，現在為回饋客戶支持，6月30日前更是免收平台管理費。

另外，與坊間其他機器人理財不同，除了照顧小資族、上班族等普羅大眾投資需求外，第一銀行因應台灣步入高齡化社會，國人退休資金規劃需求殷切，獨創「樂齡退休月月領」投資計劃，讓客戶退休時每月有固定的現金收入，補足退休三大支柱(社會保險、職業退休金、個人儲蓄與投資)中個人儲蓄與投資的不足，進一步提高所得替代率。

無論理財目標是什麼，都可以利用「e-First智能理財」輕鬆達成，第一銀行始終秉持以客戶需求為導向的精神，已著手規劃設置退休專區，提供客戶更完整的退休規劃服務。

(工商 )