普萊德科技（6263）8日公布元月營收為9,328萬元較去年同期的9,555萬元下滑2.37％，也較去年12月的1.23億元，下滑23.98％。

為強化中小企業網路資安，普萊德企業型5埠Gigabit VPN路由器系列（VR-300, VR-300P），提供IPSEC、SSL VPN功能外，具備進階Cybersecurity、Captive Portal 強制網路門戶、RADIUS Server 遠端使用者撥入驗證服務、High Availability高可用備援機制、乙太網路供電等功能，提昇資訊安全防護與供電連結。此外，本系列產品能偵測管理無線網路基地台，保護無線網路資訊傳輸的安全性，為中小型企業、分支機構、賣場提供高度安全、高度彈性的網路傳輸。

普萊德推出802.11ac Wave 2 雙頻無線網路基地台系列，無線傳輸能力達1200Mbps，以MU-MIMO技術設計，同步一對多台無線設備通訊，無線效能較前代提昇三倍以上。系列最新機種包括戶外型無線網路基地台（WDAP-850AC）提供IP67防塵防水保護和5種運作模式，及嵌壁式無線網路基地台（WDAP-W1200E)）均相容802.3at PoE受電，佈建靈活度高。二款產品皆支援普萊德智慧化中央網管平台，易於集中管理，極適合應用於飯店網路和公共區域網路。

(工商 )